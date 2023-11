"Si on laisse faire, l'artisanat sera détruit dans 2-3 ans" : les artisans de l'Aveyron espèrent des gestes forts de l’État

Dix ans après une action sur le viaduc de Millau, la Capeb Occitanie revient à la charge.

Ils sont venus, ils sont tous là. Plus que jamais unie dans l’épreuve, la douzaine de présidents des Capeb (Confédération de l’artisanat et des petites entreprises du bâtiment) départementales avait choisi un lieu emblématique : l’aire du viaduc de Millau. "Sous la mandature de François Hollande, à l’initiative des Capeb départementales de Midi-Pyrénées et de Languedoc-Roussillon, des centaines d’artisans s’étaient rassemblées sur le viaduc pour faire un jeûne forcé." Patrick Bounhol, responsable aveyronnais (et national) se souvient "que le Président de la République avait fini par recevoir le président confédéral".

Las ! "Dix ans après, nous avons les mêmes problèmes sur la TVA que Bercy envisage de remonter de 10 à 20 % et le maintien des microentreprises." Avec l’impression "de devoir se démerder, nous artisans. Mais c’est compliqué !"

"Un véritable patate chaude"

Olivier Coulom, président de l’union régionale Capeb Occitanie, ne renonce pas. En particulier sur le sujet des microentreprises vues comme des concurrents "pas tout à fait réglementaires bien qu’on leur ait offert un cadre légal. Ils représentent 50 % des entreprises du bâtiment".

Et, toujours selon le président régional, "cela va crescendo : 70 à 80 % des entreprises qui s’inscrivent à la chambre de métiers le font sous le régime microentreprise. Si on laisse faire, dans 2 ou 3 ans l’artisanat sera détruit". Un succès exponentiel dû, bien évidemment, à la fiscalité. "Il y a des simplifications administratives ainsi qu’à l’installation." Olivier Coulom, président régional, remarque ainsi que "quelqu’un qui s’installe maçon n’a pas besoin d’avoir un CAP. Cela ne l’empêchera pas de faire des travaux dans la légalité, avec une exonération de TVA".

Soucieux de donner "des chiffres qui marquent", il précise qu’"en Occitanie, dans le bâtiment, le revenu moyen annuel déclaré d’une microentreprise est de 5 500 €. Soit 500 € par mois. Il faut alors m’expliquer comment ces entreprises parviennent à vivre ! L’État en a totalement conscience mais si, demain, on décide d’arrêter ce statut ou qu’on impose l’obligation de basculer vers un autre statut il y aura deux millions de chômeurs de plus ! C’est une véritable patate chaude".

Autre sujet d’inquiétude pour les artisans : la réforme de l’aide à la rénovation énergétique qui va entrer en vigueur le 1er janvier 2024. L’Aveyronnais Patrick Bounhol s’interroge. "Comment peut-on faire pour continuer à lutter contre les passoires thermiques ? Le gouvernement réfléchit-il à toutes les bêtises qu’il peut engendrer ?"

Avec la crainte, en ricochet, que la baisse d’activité du bâtiment, observée depuis deux trimestres, se poursuive. "La Capeb attend des gestes forts du gouvernement… qui tardent à venir. Faut-il que nous repartions sur le viaduc de Millau pour être à nouveau entendu ?"