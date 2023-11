Olemps. Sortie humide pour les Alertes au Saint-Hubert

Cette fois, ils ont choisi le covoiturage pour leur déplacement, il est vrai que le trajet était de courte durée puisqu’il s’agissait de rejoindre le Saint-Hubert, ferme-auberge et parc animalier situé près de Gages ! 45 personnes ont donc pris place dans les véhicules des bénévoles ayant assisté le 17 octobre à une remise à niveau du code de la route. C’était donc un peu l’occasion de les tester en situation !

Si la convivialité était de mise le mauvais temps s’est invité à la sortie et brouillard et crachin ont persisté toute la journée. L’ambiance fut néanmoins chaleureuse grâce au repas copieux et savoureux (terrine de cerf et daube de cervidés) servi à l’auberge.

La visite du parc animalier, rendue impossible par les conditions climatiques, fut remplacée dès le retour par une partie de belote à la salle des Quatre-Vents. L’essentiel étant de participer et de se retrouver pour passer un bon moment !