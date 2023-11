Laissac-Sévérac l'Église. Un franc succès pour le forum de l’emploi

Mercredi 25 octobre, s’est tenu le forum de l’emploi organisé par l’espace emploi formation des Causses à l’Aubrac et la Communauté de communes des Causses à l’Aubrac.

Cet évènement a eu lieu dans le gymnase de Laissac où plus de 140 offres d’emploi ont été proposées par 23 professionnels présents, plus ceux représentés par l’espace Emploi formation.

Le public a afflué

En effet, plus de 100 visiteurs se sont déplacés pour participer à des entretiens d’embauche et déposer leur CV.

Les partenaires présents, le Département, l’Aveyron recrute, l’Adat, le Relais info jeunesse du pays d’Olt, la Communauté des communes, le PETR, Pôle Emploi, Cap emploi, mission locale, s’étaient mobilisés et ont répondu aux visiteurs.

Ce fut une belle manifestation qui a permis de mettre en relation les demandeurs d’emploi et les entreprises afin de répondre au mieux aux besoins de chacun.

Les organisateurs remercient chaleureusement les entreprises, les partenaires et les élus pour leur présence et leur aide afin de mettre tout en œuvre pour dynamiser l’accès à l’emploi sur le territoire. Un grand merci également au chantier d’insertion de la recyclerie des Causses à l’Aubrac (Aides) qui a aidé à la logistique en assurant la mise en place de la salle ainsi que les navettes entre Sévérac et Laissac ou St-Geniez et Laissac : ces dernières ont permis de véhiculer une quinzaine de participants, sans oublier les pompiers de Laissac et l’association de Football de St-Geniez-d’Olt pour le prêt des véhicules.

Le prochain rendez-vous aura lieu durant les vacances d’hiver à Saint-Geniez-d’Olt et d’Aubrac pour le Forum des emplois saisonniers.