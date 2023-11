Onet-le-Château. Un stage et un concert !

L’Église Réformée Evangélique de Rodez/Onet-le-Château propose un stage gospel suivi d’un concert samedi 11 et dimanche 12 novembre, à la Maison des associations des Costes-Rouges. Ce stage est ouvert à tous les amoureux du gospel et sera dirigé par Fred Lewin, fondateur et chef de chœur de la Good News Gospel Choir de Montpellier (120 choristes), chef de chœur de la chorale Alleluia Singers d’Alès (20 choristes). Au programme : découverte des techniques et de chants gospel au cours d’une expérience artistique, humaine et spirituelle unique. Un concert de fin de stage réunira sur scène tous les participants, pour un final en apothéose le dimanche 12 novembre à 16 h 30. Pendant le stage, boissons chaudes et rafraîchissements seront offerts et les repas de midi tirés des sacs. Participation au stage : 60 €, Concert : entrée gratuite, participation libre. Pour toute information : 06 74 00 66 51.