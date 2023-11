Football : Onet à Colomiers pour rattraper les points perdus à domicile

Les Castonétois se déplacent à Colomiers, samedi 4 novembre, à l'occasion de la 7e journée de National 3. Coup d'envoi à 18 heures.

Samedi 4 novembre à 18 heures, Yoan Boscus et ses Castonétois (9es) rendent visite à Colomiers (12e), avec l’envie de se racheter après la défaite (1-2) à la maison face au Stade bordelais, le 21 octobre. Avec leur élimination au 4e tour de Coupe de France, les jaune et bleu ont eu une nouvelle pause de quinze jours, pour préparer leur voyage en terre haut-garonnaise. Un déplacement périlleux chez des Columérins qui, certes, balbutient leur football en ce début de championnat, comptablement du moins, en n’ayant glané que quatre points (une victoire et un nul). "On s’entraîne… Après le Stade bordelais, il fallait vite passer à autre chose car il y avait beaucoup de frustration. Désormais, nous sommes bien concentrés sur le match", assure le coach Boscus.

Ce sont donc trois points qui séparent les deux formations, à l’avantage des Aveyronnais, et ils ont un bon coup à y faire. D’autant que déjà, vendredi après-midi, quatre rencontres de la poule B étaient reportées à cause des intempéries. Faute de n’avoir pas su prendre un bol d’air au classement en concédant la défaite dans les arrêts de jeu face aux Bordelais, Bobek et les siens tenteront d’aller grappiller des points hors de leurs bases, comme ils l’avaient fait lors du dernier déplacement à Saint-Paul-lès-Dax (0-3).

Daurenjou, Soulatges et Ricci sont blessés, tandis que Schaab, Malrieu et Vinicius sont victimes de la concurrence. Et Jordi Bringer (ex-Sources Aveyron) fait sa première apparition dans le groupe.

Le groupe : Dahak, Mohimont – Bonnefous, Legroux, Moalic, Prunera, Ritas – Bobek (cap.), Deplace, Durand, Ruffaut – Ahammout, Malrieu, Brunet, Cueye, Lacabane.