Onet-le-Château. Deux chorales réunies pour un concert

Pour son premier concert de la saison, c’est en l’église St-Joseph, que l’Ensemble vocal des Quatre-Saisons se produira le dimanche 12 novembre à 16 h. Pierre Laurent, chef de chœur et pianiste avéré, sera entouré de ses choristes. Ils ne seront pas les seuls à donner de la voix, puisque Les Troubadours du Rouergue, formation vocale reconnue, s’associeront au beau voyage musical de cette fin d’après-midi. Ces derniers sont dirigés par Isabelle Bertoli, chef de chœur et coach vocal, accompagnés du pianiste José Licenziato. Un programme allant de la musique classique au chant sacré, des musiques du monde, des musiques de films, au Gospel… retentira sous la voûte charpentée de l’édifice inscrit au titre des Monuments Historiques. Le travail parfois exigeant des répétitions, mais toujours dans la bonne humeur et la bienveillance des chefs de chœur, trouve sa gratification dans le bonheur de chanter ensemble et de créer du Beau. Bonheur aussi de pouvoir offrir un concert de qualité, chaleureux et joyeux, vibrant d’émotions à partager avec le public. Libre participation.