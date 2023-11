Aveyron : Léo Delhon, ou l’itinéraire florissant d’un entrepreneur en série à la tête de Litha Espresso

À la tête de Litha Espresso depuis 2019, le Ruthénois a réussi à bâtir une entreprise florissante dans un contexte économique inédit, grâce à une fibre entrepreneuriale qu’il entretient rigoureusement.

Dans son bureau, devenu trop étroit, une citation de Steve Jobs, le fondateur d’Apple, trône en maître : "L’innovation distingue clairement le leader du suiveur".

"Tout le monde devrait essayer"

Se frayant un chemin entre les cartons qui l’entravent, en rêvant très fort du déménagement à venir de son entreprise, Léo Delhon complète illico : "Je crois que tout le monde n’est pas fait pour entreprendre, mais tout le monde devrait essayer, ne serait-ce que pour réaliser tout ce que portent les patrons sur leurs épaules".

Il emprunte volontiers son autre mantra à Steve Jobs : "Les seules choses que tu regretteras sont celles que tu n’as pas entreprises".

Un premier site d'infos dédié au sport

Et s’il ne voue pas un culte au pape de l’entreprenariat américain pour autant, Léo Delhon pourrait avoir quelques points communs avec les magnats de la Silicon Valley. Comme beaucoup d’entre eux, c’est dans sa chambre d’ado que la fibre entrepreneuriale l’a piqué. Fils d’un facteur et d’une employée administrative, il est étudiant en marketing et communication quand il met les doigts dans la prise en lançant un premier site d’informations dédié au sport moto. Puis une boutique en ligne, puis une agence de communication, qu’il fera vivre "nuit et jour" pendant 7 ans.

"Réduire l’impact écologique"

D’autres expériences professionnelles l’amènent jusqu’en 2019. Quelques mois avant la pandémie du Covid, il engage "les économies d’une vie" pour racheter Litha Espresso dont il flaire le "développement illimité". Les débuts de Litha, sa "sixième boîte", lui donneront quelques sueurs froides dans un contexte économique inédit et un monde à l’arrêt.



"Développer les entreprises, c’est ce que j’aime profondément", reprend Léo Delhon. "Les faire fleurir, sans cesse repousser les limites. Je suis un développeur". Si son discours peut sembler antinomique avec les enjeux écologiques qu’il prône, en commercialisant un "café d’excellence engagé et éthique", le Ruthénois assume sans sourciller : "Aujourd’hui, 90 % de la population boit du café. Renverser cette tendance est utopique. Je crois que c’est en transformant l’un des produits qui se vend le plus sur la planète que l’on peut contribuer à réduire massivement son impact écologique".

Un régime de sportif pour "encaisser le stress"

Pour tenir son cap, Léo Delhon s’impose un "mode de vie très sain", fruit de 18 années d’expérience : "J’ai relancé Litha le 1er mars 2020", se souvient-il dans un sourire entendu. "Sans aides car nous étions une nouvelle entreprise, il a fallu fonctionner comme une équipe de vélo dans un col, sous le brouillard, avec un vent de face, en pensant à la descente au soleil qui nous attendrait ensuite si l’on parvenait à gravir le col. Aujourd’hui, Litha triple son chiffre d’affaires chaque année".

Pour cela, "la préparation mentale et physique vont de pair : je surveille de près mon alimentation et mon sommeil, je m’astreins à faire du sport, et je suis accompagné par un coach pour encaisser le stress et suis sensible au développement personnel qui m’aide encore à trouver du sens dans toutes mes activités", souligne celui qui, à 38 ans, est papa de deux enfants.

Aussi, jamais il ne se lasse d’apprendre : partout, les podcasts et les livres l’accompagnent pour s’inspirer et se nourrir de parcours d’entrepreneurs. Avec un optimisme naturel, l’humilité en étendard et quelques tasses de café, Léo Delhon trace ainsi sa route. Avec pour seule hantise… "la peur de stagner".