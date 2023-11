Espalion. L’équipe fanion du HBCE reprend sa marche en avant

Après un dernier déplacement difficile à Frontignan, les joueurs de Kojic ont eu 3 semaines pour se remettre au travail et tenter de se replacer dans ce championnat très homogène.

Dans le cadre de cette 5e journée de championnat Pré national, le HBCE recevait samedi soir Tournefeuille. Ce match entre deux équipes ex æquo à la quatrième place s’annonçait serré.

Si le début de match est assez intéressant offensivement, les nombreuses sanctions défensives (9 exclusions et 10 penalties concédés sur l’ensemble du match !) ne permettent pas aux locaux de se détacher au score. Et lorsque les Aveyronnais se retrouvent en supériorité numérique, ils n’arrivent pas à en profiter, cafouillant plusieurs montées de balles. S’en suit un mano à mano au tableau d’affichage face à un adversaire porté par un joueur d’expérience "sachant provoquer la faute". C’est seulement à partir de la 23e minute que les équipiers de Mastropieri vont enfin reprendre le match à leur compte pour mener à la pause 15 à 13.

Suite à un mouvement d’humeur du coach adverse sanctionné d’un carton rouge, les Espalionnais savent qu’ils vont reprendre la partie en supériorité pendant 4 minutes, il faudra donc impérativement appliquer les consignes afin de profiter de ce tournant du match. Ce sera chose faite car un premier vrai écart se fait 19-13. Mieux dans le jeu, les équipiers d’Enzo Mastropieri (meilleur réalisateur du match avec 13 buts) vont assez facilement gérer leur avantage pour maintenir le score et finalement s’imposer 32 à 27. Ils font également une belle opération en prenant la seconde place du championnat à un point derrière Frontignan Bassin-de-Thau. Si l’équipe semble reprendre sa marche en avant en montrant de belles séquences il faudra être plus régulier et surtout impérativement être plus propre sur l’aspect défensif afin d’être moins sanctionné. La semaine prochaine l’équipe fanion se déplace chez son voisin de Rignac Dourdou Vallon qui a réussi une grosse performance ce week-end en battant le leader Frontignan qui était jusque-là invaincu.