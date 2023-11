Salles-Curan. Les amis d’Eugène-Viala entre bilan et projets

L’assemblée générale de l’association des amis d’Eugène-Viala et du Lévézou s’est tenue au Grenier de monsieur, en présence des adhérents (ils sont 176 en 2003). Après avoir excusé le président du département et le maire de Salles-Curan absents, le président Serge-Charles Bories résumait les activités de l’été qui sont le rayonnement de l’association et du musée : dédicaces d’auteurs tous les samedis matin au marché, conférences au Grenier de Monsieur avec des sujets et des conférenciers de qualité : "Le préfet Jean Moulin chez Eugène Viala" par Serge-Charles Bories, "Voyageurs et récits de voyage en Rouergue aux XVIe et XIXe siècles" par Pierre Lançon, "Nicolaï Greschny, des fresques orthodoxes en Occitanie" par Michèle Rauzier, mais aussi "L’art de Pierre Soulages" par Christophe Hazemann, directeur adjoint du musée Soulages. Une pièce de théâtre a été jouée par l’étonnante et pétillante Flavie Castagnié, "Confession d’une âme fausse", et des concerts musicaux : violons et piano avec Alexandre Darcourt et sa famille, harpe et violoncelle avec Zoé Buyck et Grayling Robyn en la Collégiale.

Le trésorier donnait le détail des dépenses et des recettes et déplorait que la subvention de la municipalité (1 000 €) ne soit pas augmentée. Elle était de 3 000 € il y a 20 ans ! Or, des frais se sont ajoutés depuis l’installation du musée rue du château dans une résidence privée, et avec l’acquisition d’œuvres de Viala. Le président soulignait que la vente des rééditions de Viala est très importante grâce aux bénévoles qui ouvrent le musée à la demande (groupes en particulier) et proposait la création d’un Gip (groupement d’intérêt public) qui permettrait d’entrer en contact avec d’autres associations culturelles, avec des élus ou des organismes publics, ce qui faciliterait la réalisation de certains projets. Il insistait sur l’aménagement du musée au Grenier de monsieur promis depuis de longues années par les différentes municipalités, "Grenier qui doit devenir un lieu de culture." Il félicitait ensuite Baptiste Vermorel, étudiant en science de l’information et de la communication qui, par ses idées et sa maîtrise d’internet (Facebook et Instagram) a su dynamiser l’image du musée et a donné "un coup de jeune" au journal "Murmures de notre terre".

La séance se terminait par un échange d’idées de projets pour la saison nouvelle entre les membres du bureau et le public.