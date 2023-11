Onet-le-Château. L’exposition de Delphine Moreau, un véritable feu d’artifice de couleurs

Jeudi, avait lieu le vernissage de la deuxième exposition de Delphine Moreau "Abiouradou", du nom de la place d’Estaing où elle habitait lorsqu’elle était petite et ou elle retrouvait les mamies du village qui lavaient leur linge au lavoir, dont la sienne, qui lui a peut-être transmis le goût pour la peinture.

Après une première expo itinérante qui mettait à l’honneur les femmes et leur force, cette exposition, composée de 12 nouveaux tableaux et trois de l’ancienne (dont le portrait de Rose, sa grand-mère), est haute en couleur et riche des souvenirs d’enfance de l’artiste-peintre.

"Professeur des écoles, cela fait 8 ans que je peins et cela est vite devenu un exutoire et une passion. Au début, je peignais pour mes amis et mes parents et puis, je me suis décidée à exposer. Ma peinture est intuitive et spontanée, elle est surtout très colorée, je ne pourrais vivre sans toutes ses couleurs et chaque toile à sa musique et son titre, une idée de ma fille qui les trouve…" Un travail engagé, personnel et chargé d’émotion de Delphine Moreau qui, par le biais de sa peinture colorée retranscrit et fait revivre les paysages, le patrimoine et la culture de son enfance. Un moyen pour elle de remercier ses parents et de transmettre ses valeurs à sa fille.

L’exposition est à découvrir jusqu’au 26 novembre, à la galerie des Capucines de la MJC.