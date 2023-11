Estaing. Après le quine, les châtaignes grillées !

Ça bouge au club des aînés ! Après le quine, les adhérents des Deux clochers étaient conviés derechef à un moment de partage, de jeux et de gourmandise chez leur président au Bonmarty.

Accueilli chaleureusement par les hôtes des lieux, Simone et Paulin Brégou, tout le monde était ravi de se revoir et de profiter pleinement de cette nouvelle rencontre. Dans la grande salle, chacun s’installait autour des tables pour disputer quelques parties de cartes, jouer aux jeux de société ou tout simplement bavarder. Pendant ce temps, le président s’était mis à la cuisson des châtaignes dans la grande cheminée. Une fois grillées, elles étaient entreposées dans des "paillassous" pour être maintenues au chaud.

Après les jeux, place à la gourmandise ! C’était l’heure du goûter. Des gâteaux et pâtisseries maison, jus de fruit et vin ont été partagés dans la convivialité avant de poursuivre par la dégustation des châtaignes qui régalaient tout le monde. Cuites à point et bien chaudes, les adhérents se régalaient.

Un rendez-vous annuel fortement apprécié que l’on doit au dynamique président et à son épouse. Qu’ils soient remerciés tous les deux pour leur accueil et l’organisation de cet après-midi aux saveurs automnales.

Créer du lien social est une des missions que le club des aînés de Coubisou aime à maintenir, surtout dans notre belle et grande commune.