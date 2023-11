Le Nayrac. De belles performances pour les écoliers au speed cross

Récemment, les élèves de la classe des grands (CE et CM) ont participé au speed cross annuel organisé par le collège de la Viadène à Saint-Amans-des-Côts.

Cette course, à laquelle participent également les élèves de 6e, entre dans le cadre de la liaison CM2-6e.

111 enfants étaient au départ (50 filles et 61 garçons). Tous ont disputé la course en donnant le meilleur d’eux-mêmes et 5 élèves de l’école ont reçu une médaille. Dans le classement filles, Véronica Pradel a terminé 3e, Mia Lamic 5e, Maely Fournie 8e et Zélie Gabrillagues 10e.

Jules Porthault a obtenu la 9e place chez les garçons.

L’école du Nayrac se classe 2e dans le classement par école. Bravo à tous ces coureurs qui sont revenus enchantés d’avoir participé à cette épreuve et qui vont s’entraîner pour faire encore mieux l’année prochaine !