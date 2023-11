"La France est un cas à part, tout ce qui touche à la mobilité est sensible" (Flavien Neuvy, Observatoire Cetelem)

(ETX Daily Up) - Les Français sont encore frileux au moment de franchir le pas et d'acheter une voiture électrique. Au prix du véhicule et au manque d'infrastructures de recharge s'ajoute désormais la peur d'une possible pénurie d'électricité pour alimenter l'ensemble du parc automobile. Flavien Neuvy, Directeur de l'Observatoire Cetelem, nous livre son expertise sur les perspectives à venir.

Que peut-on répondre aux Français qui ont aujourd'hui peur d'une pénurie d'électricité au moment de recharger leur future voiture électrique ?

C'est le rôle des pouvoirs publics d'apporter des réponses pour rassurer les automobilistes qui sont inquiets à l'idée d'avoir une voiture électrique alors que, dans le même temps, on leur parle tout l'hiver de coupures d'électricité, de restrictions, de sobriété énergétique. Il faut bien comprendre que c'est difficile dans le même temps de les inciter à acheter une voiture électrique. En Californie par exemple, on a déjà demandé aux automobilistes propriétaires d'une voiture électrique de ne surtout pas la recharger entre 17h et 21h parce que le réseau était trop sollicité. Il y a une réelle incompréhension.

L'Observatoire de Cetelem de l'automobile questionne sur le marché de la voiture neuve, mais qu'en est-il d'un marché naissant de l'occasion électrique ?

Le marché de l'occasion de la voiture électrique se développe progressivement. C'est lent parce qu'il se passe en moyenne trois ans entre le moment où on met un véhicule neuf à la route et celui où il arrive sur le marché de l'occasion. Or, il y a trois ans, le marché électrique était encore quasi nul en France. Pour avoir un marché de l'occasion en véhicules électriques qui commence à être significatif en termes de volume, il va donc encore falloir attendre deux ou trois ans. On commencera alors à avoir des réponses, notamment pour les ménages qui n'ont pas les moyens de s'acheter un véhicule électrique neuf, même si, à l'image de ce que l'on peut observer en Norvège par exemple, ces voitures ne décotent pas beaucoup. Il y a donc un risque qu'elles soient encore un peu trop chères pour beaucoup de monde, même sur le marché de l'occasion.

L'année prochaine, il y aura peut-être une section dédiée au rétrofit dans votre Observatoire. Qu'en pensez-vous ?

Je pense qu'il y a en fait deux secteurs qui sont promis à un avenir de croissance au cours des prochaines années : le rétrofit et le reconditionnement. Ils vont permettre à des véhicules déjà à la route de répondre davantage aux normes d'aujourd'hui et de prolonger leur durée de vie. Ils pourront, de fait, circuler partout, quelles que soient les restrictions d'utilisation des voitures. Le vrai enjeu autour de ces solutions, c'est de savoir si économiquement ça tient la route ou non, si une fois que l'on a terminé le rétrofit ou le reconditionnement de son véhicule cela présente un intérêt pour les automobilistes de se saisir de cette opportunité.

Finalement, les Français ont-ils raison de douter au moment de basculer vers le tout électrique ou sont-ils simplement des "Gaulois réfractaires" ?

Je comprends qu'ils doutent un peu, même si la France est vraiment un cas à part. Rendez-vous compte : pendant quarante ou cinquante ans, on a dit aux Français d'acheter du diesel, que c'était ça l'avenir. Il y a encore dix ans, l’État vous donnait de l'argent si vous achetiez un petit véhicule diesel et aujourd'hui on leur dit que l'avenir ce n'est plus le diesel, ni même l'hybride, mais le tout électrique. Ceux qui ont acheté un véhicule diesel en 2010 sont aujourd'hui Crit'Air 3 et ne pourront bientôt plus rouler dans les centres-villes. C'est aussi pour ça qu'il y a beaucoup de scepticisme et un peu de colère aussi. Or, tout ce qui touche à la mobilité est sensible. Il y a de vraies questions sociales derrière.