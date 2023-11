Aveyron : visé par une plainte pour abus sexuels, l'ancien proviseur est devenu professeur à Toulouse

Cette mutation de l'ancien proviseur du lycée catholique de l'Immaculée-Conception d'Espalion interpelle les parents d'élèves du lycée-collège toulousain Emilie-de-Rodat.



Proviseur depuis 2017 du lycée Immaculée-Conception d'Espalion, un établissement catholique, Mathieu B., un Ruthénois de 39 ans, avait été mis à pied puis écarté définitivement de la direction de cet établissement après le dépôt en février 2023 d'une plainte pour abus sexuels sur un lycéen mineur de 16 ans. Selon l'adolescent, le directeur aurait abusé sexuellement de lui.

Aucune information judiciare ouverte à ce jour

Le Parquet de Rodez a ouvert une enquête préliminaire sur cette plainte, qui a établi "une relation entre le directeur et un élève, sans que l’absence de consentement ne soit caractérisée à ce stade de la procédure". Cette enquête serait toujours en cours, selon le procureur de Rodez Nicolas Rigot-Mûller, qui précise qu'il n'a pas à ce jour "ouvert d’information judiciaire qui permettrait à un juge d’instruction de mettre en examen l’intéressé s’il considérait qu’il existe contre lui des indices graves et concordants", d'après La Dépêche du Midi.

Muté comme professeur à Toulouse

Mais à la rentrée scolaire de septembre 2023, Mathieu B. réapparait au lycée-collège privé toulousain Emilie-de-Rodat, où il exerce en tant que professeur d'histoire-géographie, son ancien métier, à des élèves de 5e, 3e et 1re. Une mutation que selon nos confrères la directrice de l'établissement Florence Calmès aurait tenté de refuser. Et qui inquiètent les parents d'élèves et certains professeurs de cet établissement, et ce malgré un comportement irréprochable de la part de l'ancien proviseur aveyronnais.

"La présomption d'innocence est importante mais lorsqu'on a un doute, il doit bénéficier à nos enfants !", lance ainsi une mère de famille. Pour l'un des anciens collaborateurs de l'ancien proviseur, "tant que les soupçons pèsent sur lui, il doit être mis sur un poste sans interaction avec des mineurs", tout en reconnaissant que Mathieu B. est "un enseignant courtois".

Entre "principe de précaution" et "présomption d'innoncence", l'ancien proviseur d'Espalion se fait discret, son avocat Me Bessière rappelant que son client "conteste formellement les faits reprochés" et "se garde le droit de déposer plainte pour dénonciation calomnieuse".