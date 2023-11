Saint-Saturnin-de-Lenne. Deux jeunes en service civique

Nowlenn vient de Firmi et Cheikh Tidiane de Dakar ; ils ont 23 ans et sont à Saint-Saturnin pour effectuer un service civique. Ils sont arrivés le 1er novembre pour une mission de 6 mois au sein de la population et des associations.

Leur objectif est de dynamiser la commune en participant activement aux activités culturelles et éducatives. En particulier, au tiers lieu, où ils s’attacheront à organiser des évènements festifs. Fin octobre, un apéritif a permis de présenter ces deux jeunes aux membres des associations (photo). Autour d’un verre, les uns et les autres ont fait connaissance et les échanges ont été très chaleureux.