Decazeville. Les cheveux au cœur du nouveau magasin "Où Paré"

Christiane Drané a la passion de la coiffure depuis sa jeunesse. Catherine Amacin avait l’idée de créer une boutique autour du cheveu, de sa mise en valeur. Ainsi, est né "Où Paré", au 75, rue Cayrade, à Decazeville, un espace relooké et agréable.

Sans couper les cheveux en quatre, Christiane proposera de coiffer de divers styles (extensions colorées, tresses, nattes, vanilles, etc.) et d’embellir les cheveux de barrettes, perles, bijoux de tête, foulards, turbans, chouchous, etc. Elle proposera notamment de la laine brésilienne parfaitement adaptée à ce type de coiffures, "idéal pour les jeunes qui veulent changer de tête", souffle Christiane. En outre, la boutique proposera des produits pour le soin des cheveux, à base d’huile de noix de coco, beurre de karité, des huiles diverses, des crèmes, etc. "Nous proposons aussi des perruques pour les personnes ayant des chutes de cheveux, les malades en traitement, etc. Au rayon des projets, monter un atelier tête à coiffe pour apprendre à faire soi-même des nattes par exemple et, plus tard, la vente de bijoux qui sortent de l’ordinaire", ajoute Catherine.

Le commerce est ouvert du mardi au vendredi, de 10 heures à 12 heures et de 14 heures à 18 h 30. Le samedi, ouverture exceptionnelle. Contact par téléphone au 06 52 69 82 79 ou au 07 66 20 56 02