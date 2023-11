Boussac. Quine de l’APE : temps fort pour les finances

Malgré la lutte de l’effectif scolaire sur la crête sensible des 50 élèves, l’école Yves et Noëlle Duteil poursuit son bonhomme de chemin sur la route du savoir et de l’éducation des écoliers.

Le changement majeur de la dernière rentrée fut marqué par le départ à la retraite de Sylvie Garnier, remplacée à son poste de directrice par Marion Verdie qui a parfaitement pris ses marques dans sa nouvelle école. Les diverses activités scolaires ont repris également leur cours ainsi que celles des parents de l’APE, toujours soucieuse de collecter des fonds pour soutenir diverses animations de la vie scolaire avec entre autres la vente de chocolats qui se déroule actuellement. Le quine constitue le temps fort de l’année pour le trésorier de l’association.

Celui-ci se déroulera ce dimanche 12 novembre à partir de 14 h à la salle des fêtes. Au programme, superquine, quine pour les enfants, quine du perdant, ainsi qu’un jambon à gagner en estimant son poids. (6 € le carton, 10 € les 2, 15 € les 4, 20 € les 6).

Une buvette sera également en place dans la salle.