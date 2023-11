Bozouls. Projet de démolition du bâtiment Lacroix

Le conseil municipal s’est réuni en séance publique sous la présidence du maire Jean-Luc Calmelly. Plusieurs décisions ont été adoptées à l’unanimité.

- Les élus ont acté la gratuité des abonnements à la médiathèque.

- Vu le code général des collectivités territoriales, Sylvia Descrozailles a été désignée comme référent déontologue des élus locaux pour la commune.

- Suite au rapport annuel de SMAEP de Montbazens-Rignac, le conseil a approuvé le rapport au titre de l’exercice 2022 du prix de et la qualité de service public d’alimentation en eau potable.

- Un nouveau compte financier unique remplacera à terme les comptes administratifs et de gestion et sera appliqué pour l’exercice 2024, ce qui favorisera la transparence et la fiabilité de l’information financière et d’améliorer la qualité des comptes.

- Jean-Louis Montarnal, adjoint chargé des finances, a présenté une décision modificative du budget : en fonctionnement, les dépenses s’élèvent à 40 750 €, équilibrés par les recettes. Pour la section investissement, le montant est chiffré à 26 022,77 €.

- Une demande de subventions a été soumise à l’agence de l’eau et au Département pour l’opération de démolition des bâtiments Lacroix. L’intérêt de cette opération est de libérer du foncier et de désimperméabiliser une surface de 5 000 m2, de récupérer l’eau de pluie du bâtiment "Cardabelle" grâce à l’installation d’une cuve de 36 000litres et de lutter contre la pollution visuelle en supprimant cet espace équipé d’un silo industriel de plus de 15 m de haut. Un plan de financement a été établi afin de solliciter les aides auprès du Département, du fond vert (État) et de l’Agence de l’eau.

- Dans le cadre de la dénomination des voies communales, la rue du cimetière qui part du chemin Barriade et de la place du Portalet sera nommée impasse de la Barriade. L’impasse qui par du chemin des Alots et qui dessert 5 habitations se trouvant dans le lotissement Riberty se nommera impasse des Babissous.

- Dans le cadre de l’organisation des élections, un nouveau découpage de la commune a été élaboré afin de respecter la loi qui veut que chaque bureau soit inférieur à 1 000 électeurs. Trois bureaux seront ainsi mis en place et les nouvelles cartes d’électeur seront imprimées.

Le détail du compte rendu de ce conseil municipal est consultable en mairie.