Guerre Israël-Hamas : les hôpitaux du nord de Gaza, nouveaux champs de bataille ?

Israël s'est attaqué ces dernières heures à des établissements de santé du nord de Gaza, justifiant ces tirs par la présence de membres du Hamas dans ces hôpitaux, ce que l'organisation terroriste dément.



Des malades et des blessés en otages ? Et à nouveau victimes du conflit entre le Hamas et Israël ? C'est la tournure qu'a pris ces dernières heures, ce vendredi 10 novembre, l'incursion israélienne dans le nord de la bande de Gaza. Les hôpitaux de la bande de Gaza ne sont plus épargnés par le conflit, semble-t-il.

Les hôpitaux, nouvelles cibles militaires pour Israël ?

Un bébé est mort dans une couveuse du plus grand hôpital de Gaza après une panne d'électricité et une autre personne a été tuée par un obus israélien alors qu'elle se trouvait en soins intensifs, a déclaré ce samedi 11 novembre, un porte-parole du ministère palestinien de la santé.

L'armée israélienne, qui a selon des habitants combattu toute la nuit des hommes armés du Hamas dans la ville de Gaza et ses environs, où se trouve l'hôpital, n'a pas répondu dans l'immédiat à des questions sur les déclarations du porte-parole du ministère. "La situation est pire que tout ce que l'on peut imaginer. Nous sommes assiégés à l'intérieur du complexe médical Al Chifa, et l'occupation a pris pour cible la plupart des bâtiments qui s'y trouvent", a déclaré Ashraf Al Qidra, qui représente le ministère de la Santé dans la bande de Gaza, contrôlée par le Hamas.

L'armée israélienne a déclaré que les militants du Hamas qui ont attaqué le sud d'Israël le mois dernier avaient placé des centres de commandement sous l'hôpital Al Chifa et d'autres à Gaza, ce qui les rend susceptibles d'être considérés comme des cibles militaires. "Les hôpitaux doivent être évacués pour faire face au Hamas. Nous avons l'intention de nous occuper du Hamas, qui a transformé les hôpitaux en positions fortifiées", a déclaré le ministère en réponse à la question de savoir s'il prévoyait d'entrer dans les hôpitaux de Gaza à un moment ou à un autre.

Les hôpitaux, boucliers pour le Hamas ?

Le Hamas a nié utiliser des civils comme boucliers humains et les responsables de la santé affirment que le nombre croissant de frappes israéliennes sur les hôpitaux ou à proximité met en danger les patients, le personnel médical et les milliers de personnes évacuées qui se sont réfugiées à l'intérieur ou à proximité des bâtiments.

Ashraf Al Qidra a déclaré que les tireurs d'élite de l'armée israélienne réquisitionnant les toits des bâtiments proches de l'hôpital tiraient de temps en temps sur le complexe médical, limitant la capacité des médecins et des personnes à se déplacer. L'armée israélienne n'a pas répondu dans l'immédiat à une demande de commentaire à ce sujet.

Vendredi 10 novembre, les autorités de Gaza avaient déclaré que des missiles avaient atterri dans une cour d'Al Chifa, tuant une personne et en blessant d'autres. L'armée israélienne a déclaré par la suite qu'un engin lancé par des militants palestiniens à Gaza avait frappé l'établissement.

Le directeur général de l'Organisation mondiale de la santé, Tedros Adhanom Ghebreyesus, a déclaré que les professionnels de la santé avec lesquels le groupe était en contact à Al Chifa avaient été contraints de quitter l'hôpital pour se mettre à l'abri.

"La situation sur le terrain est impossible à décrire, a-t-il ajouté : des couloirs d'hôpitaux où s'entassent blessés, malades et mourants, des morgues qui débordent, des chirurgies sans anesthésie, des dizaines de milliers de personnes réfugiées dans les hôpitaux", a lancé Tedros Adhanom Ghebreyesus, comptabilisant "plus de 250 attaques" sur des établissements de santé à Gaza et en Cisjordanie et alertant sur un système de santé gazaoui "à genoux". Il réclame une hausse de l'aide humanitaire.