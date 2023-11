Guerre Israël-Hamas : plusieurs partis et syndicats appellent à manifester en France, samedi 18 novembre

Alors que la guerre entre Israël et le Hamas fait rage et que la situation humanitaire à Gaza est un enjeu décisif, plusieurs partis et syndicats français ont lancé un appel à une manifestation, samedi 18 novembre 2023.

PS, PCF, EELV...

"Israël - Palestine : pour la paix et la justice, nous manifesterons samedi 18 novembre" : c'est ainsi qu'est titré le communiqué signé par plusieurs partis politiques de France, diffusé dans la soirée du jeudi 16 novembre.

Le Parti Socialiste, le Parti Communiste Français, Europe Ecologie Les Verts, les Radicaux de Gauche, la Gauche Républicaine et Socialiste, le Mouvement Républicain et Citoyen, la Nouvelle Gauche Socialiste, Place Publique et l'Engagement sont mentionnés dans ce communiqué, qui pointe du doigt la "catastrophe humanitaire" à Gaza, avec "le déplacement forcé de la population, le manque d'eau, de nourriture, d'énergie et du fait du blocus sans compter la destruction des infrastructures hospitalières et le manque de moyens médicaux pour porter secours aux blessés".

Appel commun à manifester samedi 18 novembre pour la paix et la justice

Libération des otages, cessez-le-feu immédiat, "unité de la Nation"...

Après avoir rappelé que "le Hamas n'est en rien un mouvement de libération mais une organisation terroriste", le communiqué évoque aussi la riposte "décidée par le gouvernement d'extrême droite de Nethanyahu, qui frappe indistinctement la population civile à Gaza", une réponse qualifiée de "punition collective".

Ainsi, les différents partis politiques prenant part à cette marche souhaitent "porter ensemble des propositions pour la paix et la justice en Israël - Palestine", parmi lesquelles la "libération immédiate et sans condition de tous les otages", un "cessez-le-feu immédiat", mais aussi la "levée du blocus de Gaza" ainsi que la "fin des violations des droits humains et de la colonisation en Cisjordanie". Enfin, le communiqué demande la "relance du processus de paix pour la reconnaissance de l'Etat de Palestine aux côtés de l'Etat d'Israël".

Toujours en marge de ce communiqué, les partis lancent "un appel aux Françaises et aux Français, un appel à l'unité de la Nation. L'antisémitisme et le racisme sont des crimes contre la République tout entière. Combattons-les ensemble avec la plus grande fermeté".

La France insoumise pas signataire, mais...

Si elle n'est pas signataire de ce communiqué commun, la France insoumise avait, un peu plus tôt ce jeudi, lancé un appel au même rassemblement pour un cessez-le-feu à Gaza. À Paris, il aura lieu place de la République, à 14 heures 30.

Ce samedi, rendez-vous à 14h30 à Paris pour le rassemblement pour un cessez-le-feu immédiat à #Gaza !



Retrouvez la liste des rassemblements partout en France :

CGT, FSU, Solidaires...

L'appel à des "rassemblements et manifestations pour la paix" a aussi été lancé par plusieurs syndicats, pour ce 18 novembre. CGT, Fsu et Solidaires ont également publié un communiqué commun, titré "solidarité avec le peuple palestinien, stop aux massacres, cessez-le feu à Gaza", en date du 15 novembre. Celui-ci a dénoncé une "inacceptable punition collective", déploré une "situation humanitaire catastrophique" et exigé qu'un "droit international soit imposé".