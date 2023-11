Guerre Israël-Hamas : entre Liban et Gaza, l'armée israélienne entre deux fronts ?

L'entrée du Hezbollah dans le conflit entraîne des bombardements intenses à la frontière israélo-libanaise, alors que Tsahal poursuit ses opérations dans la bande de Gaza,



Les bombardements se sont intensifiés à la frontière entre le Liban et Israël ce jeudi 16 novembre, alors que le groupe armé libanais du Hezbollah a déclaré avoir tiré des missiles sur huit positions à travers la frontière, tandis qu'Israël dit avoir répliqué avec des tirs d'artillerie.

Le Hezbollah, soutenu par l'Iran, a déclaré dans plusieurs communiqués avoir frappé huit sites en Israël, dont un groupe de soldats israéliens, une caserne et d'autres postes militaires.

Les bombardements israéliens, dont des attaques de drones, ont eux touché une dizaine de villages le long de la frontière sud du Liban, selon une source de sécurité libanaise.

L'armée israélienne a déclaré avoir attaqué une "cellule" au Liban qui tentait de lancer des missiles anti-chars en direction d'Israël et des tirs d'artilleries vers d'autres cibles. Aucun blessé n'a été recensé dans les bombardements, a ajouté l'armée israélienne.

La source de sécurité libanaise a ajouté qu'il s'agissait de l'une des journées les plus violentes depuis le 7 octobre dernier. Le Hezbollah a revendiqué ces attaques "en soutien à notre fidèle peuple palestinien dans la bande de Gaza". Ces échanges sont les plus violents à la frontière entre les deux pays depuis le conflit de quatre mois entre Israël et le Hezbollah en 2006. Plus de 70 membres du Hezbollah et 10 civils avaient été tués au Liban, et 10 autres personnes, dont sept soldats, ont été tués en Israël. Plusieurs milliers de personnes ont fui les bombardements.

En Cisjordanie occupée, trois Palestiniens ont ouvert le feu ce jeudi à un barrage installé sur une route entre Jérusalem et Bethléem, blessant six membres des forces de sécurité israéliennes avant d'être abattus.