Guerre Israël-Hamas : chasse aux tunnels, fouille d'hôpital, et première otage retrouvée décédée

L'opération de l'armée israélienne dans la bande de Gaza serait proche d'un dénouement, selon Tsahal. mia sles otages sont toujours introuvable, ou presque. Le point ce jeudi 16 novembre.

La chasse aux tunnels à Gaza

Dans la bande de Gaza, dégager et sécuriser les tunnels est un travail stratégique dans la campagne militaire d'Israël contre le Hamas, en réponse à l'attaque du groupe islamiste en Israël le 7 octobre. Lorsqu'elle n'utilise pas des munitions pour dégager les bunkers, puits d'accès et autres tunnels, qui selon les deux parties s'étendent sur des centaines de kilomètres sous Gaza, l'armée opte pour des robots traqueurs et d'autres technologies qui permettent d'opérer à distance.

Le Hamas utilise les tunnels pour les attaques, la contrebande et le stockage, affirment des sources de sécurité. Des dizaines de puits d'accès peuvent mener chacun à un tunnel d'une profondeur de 20 à 80 mètres. Plusieurs tonnes de gel explosif sont nécessaires pour détruire quelques centaines de mètres de tunnels.

L'hôpital Al Chifa fouillé, le corps d'une otage retrouvé ?

Se pose aussi le problème des quelque 240 otages retenus par le Hamas, dont plusieurs pourraient se trouver dans ces tunnels.

Concernant les otages, l 'armée israélienne poursuit également son opération dans et autour du principal hôpital de Gaza où elle a dit avoir trouvé un centre de commandement et des armes appartenant au Hamas. L'armée israélienne n'a pas dit mercredi si elle avait découvert des entrées de tunnels dans l'hôpital Al Chifa, terrain d'affrontements ce mercredi. Elle avait affirmé auparavant que le Hamas avait creusé des tunnels sous le bâtiment, ce que le mouvement islamiste palestinien nie.

Des affrontements se sont poursuivis dans et autour de l'hôpital ce jeudi, alors que l'armée israélienne a déclaré avoir retrouvé le corps d'une otage du Hamas. Il s'agirait deYehudit Weiss, 64 ans, enlevée dans le kibboutz de Beeri le 7 octobre, détaille BFMTV. Le corps reposait dans une "structure adjacente à l'hôpital al-Shifa".

Selon le Croissant rouge palestinien, une attaque israélienne urait impacté un autre hôpital de Gaza, celui d'Ahli Arab, alors qu'une autre frappe israélienne aurait touché un hôpital militaire jordanien, faisant 7 blessés.

Le Hamas vaincu ?

L'armée israélienne se dit enfin proche de la destruction du système militaire du Hamas dans le nord de la bande de Gaza, a déclaré ce jeudi le secrétaire général de Tsahal, près de six semaines après le début de l'offensive sans précédent lancée dans l'enclave palestinienne en réponse à l'attaque du Hamas. "Nous sommes près de détruire le système militaire qui existait dans le nord de la bande de Gaza. Nous allons achever cela", a dit le général Herzi Halevi.