"Terrifiant, horreur absolue, à vomir"... Les députés choqués après avoir vu les images du massacre du 7 octobre commis par le Hamas en Israël

Une centaine de députés ont assisté mardi 14 novembre à la projection des images sur les attaques du 7 octobre perpétrées par le Hamas sur le sol israélien.

Dans la salle des quatre colonnes de l’Assemblée nationale, mardi, seuls quelques élus s’étaient dévoués pour répondre à la presse après avoir vu le film compilant les images du massacre perpétré le 7 octobre en Israël par le Hamas.

Leur visage est un peu plus pâle que d’habitude, leur parole un peu plus lente… Les yeux rivés sur la pointe de ses chaussures, Éric Ciotti confie : "C’était terrifiant, l’horreur absolue. On voit des vies qui tombent, ça dépasse toute imagination, tout entendement."

La députée LR de Savoie Émilie Bonnivard, qui l’a rejoint, lui coupe la parole. Émue, elle tient à parler du Hamas : "Ce qui est choquant c’est qu’ils sont dans la joie. Ils appellent leurs parents pour dire : “Regarde maman regarde papa ce que j’ai fait”."

"Ils sont joyeux, mais vraiment, heureux de faire ce qu’ils sont en train de faire. C’est monstrueux", abonde la Biterroise Emmanuelle Méners. "On a vu la folie des hommes", ajoute Laurence Christol, elle aussi députée de l’Hérault. Pour l’élue LR du Val-de-Marne Michel Herbillon, "ce sont les images du mal absolu", explique-t-il alors que les pompiers présents près de la salle de projection afin de secourir les gens qui auraient pu faire un malaise plient bagage. Personne n’est tombé, deux ou trois élus sont seulement partis au bout de quelques minutes.

"Je trouve ça à vomir"

Un peu plus loin, le député RN Julien Odoul, vice-président de la commission France Israël, est entouré par un mur de caméras. Lui aussi peine à trouver les mots : "On voit des familles anéanties… Que certains remettent encore en cause cela, que certains relativisent, je trouve ça à vomir."

Seul représentant du parti fondé par Jean-Luc Mélenchon, le député de Paris Aymeric Caron, se tient un peu plus loin : "L’horreur, on la connaissait déjà, tente-t-il d’expliquer. Hélas, je m’attendais à ça car ces images avaient déjà été diffusées et vos confrères les avaient déjà commentées." Un journaliste de radio J l’interpelle : "Est-ce que du coup vous regrettez vos précédentes déclarations ou ce qu’ont pu déclarer les gens de votre parti ? " "Je ne regrette rien de ce que j’ai dit", lance l’élu qui s’éloigne à grands pas, visiblement énervé.