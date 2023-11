Fusillade à Jérusalem : ce que l'on sait de l'attaque qui a fait trois morts et plusieurs blessés, revendiquée par le Hamas

Deux assaillants armés ont ouvert le feu à un arrêt de bus à l'entrée de Jérusalem ce jeudi, le Hamas a revendiqué l'attaque.

Trois personnes ont été tuées et au moins huit autres personnes ont été blessées jeudi 30 novembre 2023 à l'entrée de Jérusalem par deux assaillants palestiniens qui ont ouvert le feu à un arrêt de bus, selon les autorités israéliennes.

L'attaque a été revendiquée par le groupe islamiste palestinien Hamas, qui a évoqué une "réponse naturelle aux crimes sans précédent commis par l'occupation", citant la campagne de l'armée israélienne dans la bande de Gaza et le traitement des prisonniers palestiniens dans les prisons israéliennes. La fusillade intervient alors que le Hamas et Israël ont prolongé in extremis la trêve dans la bande de Gaza d'une journée supplémentaire après des semaines d'affrontements dans l'enclave palestinienne à la suite de l'attaque meurtrière du groupe islamiste dans le sud de l'Etat hébreu le 7 octobre.

"Les terroristes sont arrivés sur place en voiture dans la matinée, armés d'un fusil M-16 et d'une arme de poing", a détaillé la police. "Les terroristes ont commencé à tirer sur des civils avant d'être tués sur place." Les tireurs venaient de Jérusalem-Est. Ils ont été neutralisés par des soldats qui n'étaient pas en service et par un civil qui se trouvait à proximité.

La 12e chaîne de télévision israélienne a diffusé les images d'une caméra de surveillance montrant deux hommes sortir d'une voiture blanche devant un arrêt de bus bondé, les armes à la main, et courir vers la foule qui s'éparpille. Les deux assaillants sont abattus peu après.

Le Hamas revendique l'attaque

Le Shin Bet, l'agence israélienne de sécurité intérieure, a identifié les tireurs comme étant deux frères âgés de 30 et 38 ans, affiliés au Hamas. Le groupe islamiste, qui dirige la bande de Gaza, a par la suite confirmé que les deux hommes figuraient parmi ses membres.

"Cette attaque est une nouvelle preuve que notre engagement à combattre avec force et détermination le terrorisme qui menace nos citoyens doit continuer", a déclaré sur X, Benny Gantz, membre du cabinet de guerre israélien. "Cet événement prouve une nouvelle fois que nous ne devons pas montrer nos faiblesses, que nous devons parler au Hamas seulement à travers le viseur (de la mitraillette, ndlr), à travers la guerre", a déclaré le ministre de la Sécurité nationale, Itamar Ben-Gvir, sur les lieux de la fusillade.

En visite à Tel Aviv, le secrétaire d'Etat américain Antony Blinken a déclaré que cette attaque illustrait "la menace terroriste qu'Israël et les Israéliens doivent affronter tous les jours". Parallèlement, l'armée israélienne a annoncé jeudi que deux de ses soldats avait été blessés dans une attaque à la voiture bélier sur un point de contrôle en Cisjordanie occupée. Les troupes présentes sur les lieux "ont abattu et neutralisé l'assaillant", a déclaré l'armée israélienne. Aucun commentaire sur cet incident n'a été fait côté palestinien.