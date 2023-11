Guerre Israël-Hamas : Eitan, 12 ans, Mia, 21 ans, Ofer, 53 ans... qui sont les huit Français qui ont disparu ?

Depuis le 7 octobre et l'éclatement des tensions entre le Hamas et Israël, huit Français n'ont plus donné de signe de vie. Qui sont-ils ?

L'attaque du Hamas contre Israël et l'éclatement du conflit entre les deux camps, depuis le 7 octobre 2023, soulève plusieurs enjeux. Otages, question humanitaire, disparus : les conséquences sont tout aussi nombreuses que dramatiques. Et parmi ces disparus, huit sont français. Qui sont-ils ? De 12 à 53 ans Il s'appelle Eitan, il a 12 ans. Il se prénomme Ofer, il a soufflé ses 53 bougies. Elle, c'est Mia, 21 ans au compteur. Au total, huit Français ont été identifiés comme étant disparus. Leurs familles respectives sont, désespérément, à la recherche d'informations à leur sujet. Voici ce que l'on sait d'eux : Mia Schem, 21 ans, se trouvait au festival Super Nova quand elle a été enlevée. C’est la seule otage pour laquelle une preuve de vie a été diffusée, une vidéo du 16 octobre où on la voyait recevoir des soins au bras. Eliya Toledano, 28 ans, était un ami de Mia Schem et dansait lui aussi au festival dans le sud d’Israël. Il travaille dans l’événementiel, rapporte La Dépêche. Orion Hernandez Radoux, 32 ans, enlevé lui aussi au festival, est un Franco-mexicain, père d’un jeune enfant. Il était le petit ami de Shani Kouk, Germano-israélienne tuée par le Hamas. Orion Hernandez Radoux avait réussi à fuir avec un ami qui a été retrouvé mort. Ohad Yahalomi, un éducateur de 49 ans, a été enlevé dans le kibboutz de Nir Oz. Il a tenté de faire face aux assaillants et protéger sa famille, selon son épouse. Eitan Yahalomi, 12 ans, est le fils de l’Ohad Yahalomi. Passionné de foot, d’animaux, de sciences. "C’est un petit garçon sensible et rempli d’empathie", décrit sa famille. Ofer Kalderon, 53 ans est menuisier. Il vit lui aussi dans le kibboutz de Niz Oz. Sa fille de 16 ans et son fils de 12 ans ont disparu eux aussi. Sahar Kalderon, 16 ans, a été enlevée en pyjama avec son petit frère, Erez, 12 ans et son père Ofer. Leur famille vit dans le kibboutz de Nir Oz. Elle joue de la basse, adore la danse et le dessin. Leur mère, qui s’était retranchée dans une autre maison, a échappé aux terroristes. Erez Kalderon, 12 ans, a disparu aux côtés de son père Ofer et sa grande sœur Sahar. Il aime le football et monte à cheval. Le jeune enfant, qui a toujours entendu des explosions depuis qu’il est né non loin de la frontière avec la bande de Gaza, fait régulièrement des crises de panique. Un accord qui symbolise "un moment de réel espoir" Mercredi 22 novembre, un accord avec le Hamas, validé mercredi par le gouvernement israélien, prévoit la libération de 50 otages détenus dans la bande de Gaza, et ce en échange de la libération de détenus palestiniens, de l'entrée d'aide humanitaire dans l'enclave et d'une trêve de quatre jours. Cet accord, il faut "le saluer. C'est un moment de réel espoir et c'est la première fois qu'on est aussi près de libérations effectives, avec un premier groupe d'otages qui doit être libéré, spécialement des femmes et des enfants", réagissait Catherine Colonna, ministre des Affaires étrangères, sur France Inter. "Nous espérons qu'il y a des Français parmi eux et même, si possible, parmi le premier groupe qui doit être libéré puisque cela doit être, grâce à une trêve, des libérations étagées." "C'est un moment de réel espoir."



Catherine Colonna, ministre des Affaires étrangères, salue l'accord trouvé sur la libération de 50 otages israéliens du Hamas. "Nous espérons qu'il y a des Français parmi eux et nous y travaillons", dit-elle.#le710inter pic.twitter.com/eCNVldwZ87 — France Inter (@franceinter) November 22, 2023