Onet-le-Château. Rendez-vous conte : la Cie Hors-Logerie a fait un "carton"

Mercredi, pour leur rendez-vous conte proposé par la médiathèque, les enfants (et leurs parents) ne s’y sont pas trompés et s’ils sont venus, "à petits pas" jusqu’au Krill, ils sont venus en très, très grand nombre, pas un coussin ni une chaise ne sont restés vides !

Il faut dire que c’est la Compagnie Hors-Logerie qui les invitait au voyage "à petits pas", un voyage où la musique rejoint l’illustration pour une belle découverte de l’autre et de la différence. À travers des projections, trompe-oreilles et vire langues ont fait leur spectacle, note après note. Un petit bal est d’ailleurs venu clôturer ce voyage poétique !

Avec Pauline et Nicolas, les instruments se découvrent au détour d’images lumineuses et colorées. Tour à tour, petits et grands ont été invités à ouvrir et à cligner des yeux, à tendre l’oreille, à froncer les sourcils et aussi à rire, en fait, à découvrir en suivant les deux artistes, un imaginaire qui se tisse devant eux et cela fut vraiment un joli moment magique…

Un moment qui s’est prolongé autour des jeux proposés par la ludothèque et qui se renouvellera mercredi 20 décembre à 15 heures, au Krill, pour le dernier rendez-vous conte de l’année, avec la Compagnie les Brimborions et son spectacle "cher père Noël".