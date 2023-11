Saint-Amans-des-Cots. Le harcèlement au collège en questions

Les élèves du collège de la Viadène sont venus habillés en bleu, couleur officielle de lutte contre le harcèlement scolaire. Une photo a été prise dans le gymnase où tous les élèves étaient regroupés et formaient les lettres "N", "O", "N" pour symboliser le "non" au harcèlement.

Pendant la pause déjeuner, des musiques ont été diffusées sur ce même thème dans les haut-parleurs du collège : "L’Effet de masse" de Maëlle, "Les Maux d’enfants" de Patrick Bruel et de la Fouine, "La Face cachée" qui est une création originale des élèves du collège Jacques Prevert de Saint-Orens-de-Gameville, collège de l’académie de Toulouse et enfin "Fragile" de Soprano. Toutes ces chansons seront reprises avec les professeurs pour une explication de texte. Ces actions viennent compléter les deux heures par classes consacrées à ce thème et demandées par le ministère au retour des vacances de Toussaint.

La lutte contre le harcèlement est une priorité du ministère de l’Éducation nationale : tous les personnels du collège de la Viadène sont vigilants et prêtent une oreille attentive quand on leur rapporte un mal-être d’un élève qui s’isole ou qui a les résultats scolaires en baisse ou encore qui est victime de moqueries ou de violences physiques répétées. Face aux harcèlements, les élèves doivent parler et alerter.