Estaing. Les chauves-souris ont plané au-dessus des écoliers du secteur

Dans le cadre du mois documentaire proposé par la MDA en partenariat avec les médiathèques aveyronnaises, la bibliothèque d’Estaing a fait appel à la LPO pour proposer une animation aux élèves des écoles d’Estaing, de Coubisou et du Nayrac.

En médiation du film choisi par Le Nayrac et diffusé le 7 novembre sur les chauves-souris, l’animatrice Amélie a apporté beaucoup d’explications sur ces mammifères volants dont le mode de vie est souvent méconnu.

Les élèves ont d’abord joué à classer les différentes espèces d’animaux grâce à un jeu de cartes. Ensuite, ils ont appris de façon ludique la morphologie étonnante de ces mammifères, leur façon de voler, de se nourrir, de se repérer, de se reproduire et de vivre dans les différents habitats. Les écoliers et écolières ont été passionnés et des questions pertinentes ont été posées tout au long de la journée.

De la pipistrelle commune, l’une des plus petites chauves-souris se trouvant sur notre territoire, à la plus grande dite "chauve-souris renard" avec plus d’un mètre cinquante d’envergure et vivant en Amérique latine, rien ne leur a échappé.

Ils ont également compris l’importance de leur rôle dans la biodiversité et les explications sur leur espèce en voie de disparition à cause des pesticides, des traitements des charpentes, des arrachages de haies, des jointements des fissures, pose de grillage et autre, collision avec des véhicules, train, éoliennes, où actes de malveillance… sans compter les prédateurs naturels tels que fouines, faucons, chouettes où chats…

Bref, une journée riche d’apprentissage qui permettra d’envisager un autre regard sur ces petits animaux.