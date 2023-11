Laissac-Sévérac l'Église. Sport et générosité à l’école publique

Les élèves de la grande section au CM2 de l’école publique Charles-de-Gaulle ont participé au traditionnel cross organisé par le collège de secteur Jean-d’Alembert à Sévérac-d’Aveyron. Malgré une pluie persistante et un terrain très boueux, chaque participant a donné le meilleur de lui-même au cours de cette compétition qui rassemble chaque année de nombreux écoliers et collégiens du secteur. Quatre élèves de l’école se sont très bien classés dans leur course et ont remporté des médailles et coupes.

Bravo à tous ces jeunes coureurs qui ont su se surpasser dans l’effort et faire preuve également d’une grande générosité. En effet, la course était organisée au profit des écoliers du Maroc et une grande collecte sous l’égide de la Croix rouge avait été réalisée en amont au sein de notre école. Compétitivité et altruisme ont marqué cette dernière demi-journée de classe avant des vacances bien méritées.