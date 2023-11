Onet-le-Château. Carton plein et soirée réussie pour l’APE des écoles publiques des 4C

C’est dans une ambiance des plus conviviales que s’est déroulé le quine de l’APE des écoles des Quatre-Saisons, ce samedi 11 novembre, à l’Athyrium. Parents, grands-parents, enfants et amis… tous s’étaient donné rendez-vous pour cette soirée tant attendue.

Le grand gagnant adulte a gagné un bon de 400 €, qu’il pourra dépenser à sa guise dans le magasin Leclerc, de la zone de l’Estréniol. Pour les enfants, le grand gagnant a eu la chance de repartir avec une Nintendo Switch Lite. L’APE tient à remercier l’ensemble des commerçants et structures ayant donné un lot ainsi que tous les bénévoles et, bien sûr, la mairie pour son aide logistique et matérielle. L’APE des 4C vous donne rendez-vous le samedi 2 décembre, à partir de 9 h à l’Athyrium, pour sa bourse aux jouets. Il reste quelques places de libre, si vous souhaitez y participer en tant qu’exposant, vous pouvez encore vous inscrire au 06 51 29 90 64 ou par mail à ape.4saisons@gmail.com.