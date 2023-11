Laissac-Sévérac l'Église. Commémoration du iinovembre à Séveracl'Eglise

Sévérac l'Eglise

Maître corbeau , sur un arbre perché , tenait en son bec un fromage

Maître renard par l'odeur alléché, lui tint à peu près ce langage.

_ hé! bonjour maître corbeau que vous êtes joli , que vous me semblez beau , sans mentir si votre ramage se rapporte à votre plumage vous êtes le phénix des hôtes de ces bois.

A ces mots le corbeau ne se sent plus de joie et pour montrer sa belle voix, il ouvre un large bec et laisse tomber sa proie.

Le renard s'en saisit et dit

Apprenez , mon bon monsieur que tout flatteur vit au dépens de celui qui l'écoute.

Cette leçon vaut bien un fromage sans doute