Flore Itié, pâtissière itinérante et passionnante

Le grand-père s’appelait Marius. Il excellait dans la cuisine et la pâtisserie. Il a fait son apprentissage en 1916. 90 ans après, Flore Itié, en 2006, a fait son apprentissage de pâtissière chez les compagnons. Originaire de Bretagne, Flore a épousé un Saint-Andréen, Maxime Itié, charpentier/couvreur et ils sont parents de deux enfants. Après avoir travaillé dix-sept ans comme pâtissière, elle a eu envie de voler de ses propres ailes. Depuis un an, elle a restauré un magnifique food-truck pour être pâtissière itinérante. En souvenir de son grand-père elle a baptisé son commerce La Maison Marius. Le dimanche matin, elle est présente sur le marché de Laguépie. Ensuite et suivant les saisons, ce sont les marchés de Noël, les fêtes de village. Son food-truck voyage en fonction des rendez-vous gourmands. Tout est fait maison. Son atelier, dans le village, va bientôt être en fonctionnement. Elle propose des repas complets avec des crêpes salées, sucrées. Les gâteaux d’anniversaire sont faits sur commande. Dans son Food truck, on y trouve toutes sortes de gâteaux, du macaron, au croquant, au chou, à la tarte au citron, Pains d’épices, confitures… La saison de Noël n’est pas oubliée, calendriers de l’avent, bûches, chocolats, Une petite douceur, un cadeau, une envie, appelez Flore. Maison Marius, téléphone 06 29 72 82 09 ou mail lamaisonmarius@gmail.com