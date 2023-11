Rignac. La vie du village présentée au sous-préfet

Christophe Burbaud, sous-préfet de Villefranche-de-Rouergue était en déplacement sur la commune. Dans le cadre d’une réunion en mairie, il a été accueilli par le maire Yves Mazars qui était entouré des adjoints et de quelques conseillers municipaux : "Le but de cette visite était de prendre la mesure des réalisations faites depuis le début de notre mandat ainsi que des projets en cours", a expliqué le maire.

La micro-crèche privée, en cours d’aménagement en lieu et place de l’ancien restaurant lui a été présentée en détail par les responsables de la Sica Habitat Rural, maître d’œuvre. Cette présentation fut suivie d’une visite du chantier en présence d’Armony Maurin et de Stéphanie Panza, les futures gestionnaires de la micro-crèche qui ont présenté le fonctionnement de cette structure : "Pour ce projet, le sous-préfet a bien confirmé l’aide et le soutien des services de l’État à travers la Detr, la Caf, l’Ademe. Ce projet est également accompagné par le Département de l’Aveyron et la Région Occitanie qui doit se positionner bientôt", a poursuivi Yves Mazars qui a reconnu que "cette réunion a été riche d’informations pour les élus présents, notamment sur l’élaboration du nouveau document d’urbanisme intercommunal en cours sur le territoire".

Ensuite, Christophe Burbaud s’est rendu aux Farguettes pour visiter l’élevage avicole et rencontrer les responsables de la société. Accueilli par Gaël et Alain Castes, responsables du GAEC, le sous-préfet a pu mesurer l’importance de cette entreprise installée à Mayran depuis 1959 : "Une présentation précise et détaillée lui a été faite par Gaël suivie d’une visite des dernières installations", a conclu le maire. Le verre de l’amitié a clôturé cette journée de travail dans une salle des Établissement Castes.