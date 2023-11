Saint-Amans-des-Cots. Des chefs cuisiniers ont initié le palais des élèves de la maternelle aux goûts

Lors de la Semaine du goût, les élèves de maternelle de l’école de Saint-Amans-des-Côts ont eu la chance de visiter le renommé restaurant Bras.

Pour approfondir leurs connaissances sur leur thème de classe portant sur les voyages à travers tous les continents, les élèves ont eu l’opportunité de rencontrer divers chefs cuisiniers venus des quatre coins du globe.

De plus, dans une atmosphère décontractée et chaleureuse, les élèves ont partagé un petit-déjeuner offert par le restaurant, échangeant avec bonheur avec Sébastien Bras. La visite des locaux ainsi qu’un atelier sur les fruits et légumes d’automne ont permis ensuite une plongée immersive dans l’envers du décor de la gastronomie de haut niveau.

Cette matinée hors du commun a ouvert de nouveaux horizons aux élèves. Leur enthousiasme et leur curiosité ont été stimulés, laissant entrevoir des vocations culinaires naissantes.

Les élèves remercient le restaurant Bras pour cette expérience inestimable et l’accueil chaleureux qu’ils ont reçu rendant cette journée inoubliable.