Rignac. Du football malgré les intempéries

Comme chaque année, le Noël des footeux était organisé dans le département. Cette année, c’était à Viviez qu’avait lieu le rendez-vous du secteur concernant Rignac. Chaque enfant, en plus du plaisir de jouer au football est arrivé avec un jouet que l’association des Restos du cœur se chargera de distribuer. Peu importe les résultats, c’était une belle journée pour tous et surtout une belle action en faveur des enfants défavorisés.

Chez les plus grands, on notera une victoire, un match nul et une défaite. La victoire est pour les seniors II face à Combes : 4-3, ce qui permet de rester en haut du classement un peu faussé avec les matchs annulés à cause des intempéries. Le match nul est pour l’équipe fanion : 1-1 à Balma, un bon point car il n’est jamais facile de ramener quelque chose de la banlieue toulousaine. La défaite est pour les seniors III : 2-6, très (ou trop) lourd pour une première défaite, il est vrai face au leader de la poule.