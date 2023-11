En Europe, le nombre d'espèces d'insectes menacées de disparaître serait sous-estimé

(ETX Daily Up) - Deux millions d'espèces animales et végétales seraient en voie de disparition, selon une recherche dirigée par le Musée national d'histoire naturelle du Luxembourg. Concernant les insectes, cette estimation s'avère presque deux fois plus élevée que celle établie par les Nations Unies en 2019.

Des études sont fréquemment réalisées sur la perte de la biodiversité dans le monde, notamment sur les espèces animales et végétales en voie d'extinction. L'une des plus récentes bases de données de grande envergure disponibles dans la littérature scientifique remonte à 2019 et a été établie par la Plateforme intergouvernementale scientifique et politique sur la biodiversité et les services écosystémiques (IPBES) des Nations Unies. Mais selon une nouvelle recherche réalisée par le Musée National d’Histoire Naturelle du Luxembourg et publiée dans la revue Plos One, le risque reste largement sous-estimé lorsqu'il concerne les insectes.

Les résultats de l'étude, qui s'appuie sur l'analyse de 14.669 espèces européennes (terrestre, d'eau douce et marine) répertoriées sur la liste rouge des espèces menacées de l'Union internationale pour la conservation de la nature, révèlent que 19% des espèces européennes animales et végétales sont menacées d'extinction. Plus précisément, ce risque s'élève à 27% pour les plantes, à 24% pour les invertébrés (catégorie animale représentée à 90% par les insectes) et à 18% pour les vertébrés. Ces chiffres sont à peu près conformes à ceux de l'IPBES, sauf en ce qui concerne les estimations concernant les insectes. L'IPBES évalue le risque d'extinction à 10% pour cette catégorie d'animaux, tandis que cette nouvelle étude juge la menace qui guette ces insectes environ deux fois plus élevée.

"L'évolution des pratiques agricoles et la perte d'habitat, la surexploitation, la pollution et le développement qui en découlent constituent des menaces majeures pour la biodiversité. Il est essentiel de maintenir et de rétablir des pratiques durables d'utilisation des terres et de l'eau pour minimiser le déclin futur de la biodiversité", concluent les chercheurs, rappelant le rôle crucial que jouent les insectes dans le maintien des écosystèmes de planète, notamment pour la pollinisation des cultures, le recyclage les nutriments dans les sols ou encore la décomposition des déchets.