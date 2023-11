Druelle Balsac. Football : ça va mal et ça dure

Encore un week-end dans le dur pour les deux équipes séniors I et II avec deux défaites qui les plongent dans les profondeurs du classement. Les féminines seniors sont qualifiées pour le troisième tour de la coupe Occitanie sans se déplacer; Briatexte-Lavaur ayant déclaré forfait. Les U15F-U18F en R1 recevaient les Toulousaines de Union Saint-Jean qui surprennent les Druelloises en ouvrant le score à la 15e. Mais Maëlle à la 32e et Elsa à la 38e remettent les choses en place. Mi-Temps 2-1. en deuxième période Rachel conforte la victoire et la première place.

Les seniors I se rendaient à Sévérac et par Nathan Viargues d’une jolie tête ouvrent la marque à la 21e. Score à la mi-temps. Et puis les mauvaises habitudes sont revenues et à la 48e et 54e, Sources d’Aveyron passe devant. Les Druellois égaliseront par Arnaud Tapada à la 75e. Malheureusement, dans la minute suivante, Sévérac marquera le but vainqueur. Score final 3-2.

Les seniors II en D1 recevaient la réserve de Comtal et le match a été plié en 4 minutes Deux buts coup sur coup, 25e et 29e et il ne restait plus aux visiteurs qu’à gérer la deuxième mi-temps.

Les seniors IV en D4 vont faire match nul à Vabre-Tizac 2-2 et restent au milieu du tableau.