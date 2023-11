Espalion. Le club remercie les bénévoles et partenaires de l’itinéraire des champions

Le judo club a remercié tous les bénévoles et partenaires qui ont contribué à la réussite, dans la cité, de l’Itinéraire des champions.

L’Itinéraire des champions est une formidable manifestation qui a permis à 1 500 judokas des clubs du département, des scolaires venus de 18 écoles de la communauté de communes, ainsi qu’aux résidents de l’hôpital de côtoyer les plus grands champions.

Une réussite qui a bénéficié du soutien des différentes collectivités (communes, communauté de communes, Département, Région), des services techniques de la mairie, et d’une cinquantaine de bénévoles, qui, outre leurs heures de présence, ont installé puis démonté 800 m2 de tatamis. Jeudi soir, en présence d’Éric Picard, maire, Pierre Plagnard et Abderrahim Bouchentouf ses adjoints, de Patrick Bouzat, président du comité départemental de judo, Nicolas Anglade, président du club de judo et Roland Girbal qui a coordonné la manifestation ont remercié tous les bénévoles, partenaires et les responsables des associations qui ont libéré les installations durant ces deux journées autour d’un buffet accompagné de boissons, et d’un splendide gâteau confectionné par Roland Girbal.

Un moment de convivialité et d’échanges, complété par la projection d’une vidéo sur les deux journées vécues à Espalion.

Compétitions

Le week-end passé comme les prochains week-ends s’annoncent chargés pour les licenciés du club, avec plusieurs rendez-vous passés ou à venir : samedi 11 novembre à Villefranche-de-Rouergue ; dimanche 12 novembre, Open du Cantal à Saint-Flour ; samedi 18 novembre, examen katas à Montauban ; dimanche 19 novembre, compétition à Toulouse ; samedi 25 novembre, première phase du challenge du conseil départemental à Millau.