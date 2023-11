Rodez : quel avenir pour le village vacances de Combelles ?

Si l’actuel gestionnaire dulieu souhaite se projeter, Rodez Agglo, propriétaire duvillage vacances, semble botter en touche, et n’écarte pas une vente des lieux.

La société Verdié nature hôtel pourra-t-elle poser définitivement ses valises au village vacances de Combelles ? Rien n’est moins sûr. Occupant des lieux depuis 2020, Yves Verdié, responsable de cette entreprise ne perd pas espoir, pourtant, les choses peinent à se décanter.

Car le lieu est propriété de Rodez Agglo, qui délègue sa gestion par des conventions d’autorisation d’occupation temporaire (AOT). Or, le gestionnaire souhaite s’impliquer sur du long terme, ce que pour l’heure, ne permet pas la collectivité. En juin dernier, les acteurs espéraient un dénouement favorable une fois l’automne arrivé, mais que nenni.

Le dernier conseil communautaire, en date du 7 novembre, ne prolongeant l’AOT avec Verdié nature hôtel seulement jusqu’au 30 avril 2024 (en sachant que le site a clôturé sa saison le 15 octobre, et ne réouvrira qu’en avril, NDLR). "On demande du temps, manière à avoir une réflexion plus profonde sur ce que nous allons faire demain sur le site de Combelles", présentait le président de Rodez Agglo, Christian Teyssèdre, lors de la séance.

Pour l'heure, les élus de Rodez Agglo ont approuvé à l'unanimité la durée de la prochaine convention. Elle sera de trois ans, du 1er mai 2024 au 30 avril 2027, le prestataire privé sera désigné dans un second temps.

Une vente du site ?

Car le devenir de ce site est loin d’être acté par la collectivité, ce que confirme son président. "Aujourd’hui, Combelles est au cœur des réflexions de l’Agglo." Pourtant, peu de pistes ne se dégagent. "Nous sommes toujours en réflexion sur la gestion de ce lieu à long terme", poursuit-il.

Sachant que pour l’heure, une vente de cet écrin n’est pas écartée. "Mais nous sommes satisfaits que Combelles soit ouvert et qu’il puisse fonctionner comme c’est actuellement le cas", assure Christian Teyssèdre.

Mais cela n’a pas de quoi décourager Yves Verdié, même s’il avoue une certaine déception. "A priori, notre projet est pour l’instant en stand-by". Car pour lui l’enjeu est toujours le même, "réhabiliter ce site", quelque peu "hors d’âge", afin de le transformer en un "cadre idyllique et vertueux". De son côté les idées débordent, entre lodges à énergie positive et une ouverture tout au long de l’année ou presque.

Mais pour cela, l’entrepreneur a besoin de temps. Une gestion longue durée en quelque sorte, voire un achat ? Qui lui permettrait d’amortir les importants investissements qu’il souhaite opérer sur place. "On fait contre mauvaise fortune bon cœur. Ça fait quatre ans maintenant, alors bien sûr on bouillonne, livre Yves Verdié. Peut-être que ça fera sept ans, sans que l’on ait pu faire grand-chose, mais notre projet est prêt." Alors, l’avenir de ce site reste flou.