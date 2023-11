Crues : 47 départements menacés, la Haute-Savoie en rouge, onze en orange dont le Pas-de-Calais

Victime des inondations depuis plusieurs jours, le Pas-de-Calais est repassé en vigilance orange pour crues, ce mercredi 15 novembre 2023. La Haute-Savoie reste en rouge. Dix autres départements ont été placés en vigilance orange pour crues par Météo France.

Météo France a placé, ce mercredi 15 novembre, le département de la Haute-Savoie en vigilance rouge, en raison d’une "crue exceptionnelle de l’Arve". Le département du Pas-de-Calais est repassé en vigilance orange pour Crues, tout comme dix autres départements : l’Ain, la Charente-Maritime, le Doubs, la Drôme, l’Isère, le Jura, le Nord, le Rhône, la Savoie et la Vendée.

La Chaine Météo souligne qu'en Haute-Savoie, il est tombé 153 mm sur l'ensemble de l'épisode pluvieux à Vallorcine soit plus d'un mois de pluie en 36 heures, auquel s'ajoute la fonte de la neige.

? 1 département en Rouge

? 11 départements en Orange pic.twitter.com/E2mWtLTxbI — VigiMétéoFrance (@VigiMeteoFrance) November 15, 2023

Météo France relève des "crues importantes sur les Hauts de France, le Jura, les Alpes du Nord, la Charente et la Sèvre niortaise".

Des averses sur les Hauts-de-France et le Grand-Est ce mercredi matin

Météo France indique que, ce mercredi matin, "des averses arrosent encore les régions allant de la Haute-Normandie vers les Hauts de France, le Grand-Est jusque sur le Jura". Au-dessus de 1 500 m, il neige sur les massifs.

Cet après-midi, les averses devraient être de "plus rares sur le Grand Est, les nuages se partagent le ciel avec de belles éclaircies sur la partie centrale du pays". Toujours selon Météo France, "les nuages d’altitude se font de plus en plus denses en allant plus à l’ouest". Une nouvelle dégradation pourrait survenir dans la soirée et au cours de la nuit suivante.