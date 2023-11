Espalion. Nicole Laromiguière et Monique Fievet signeront leurs ouvrages vendredi et samedi

Deux auteures seront cette semaine à la librairie Pont Virgule.

Nicole Laromiguière (photo) signera son ouvrage "Chante cocotte" vendredi 17 novembre, de 9 h 30 à 12 h 30. Personnage socialement très engagé et attachant, elle a été tour à tour infirmière, assistante sociale, enseignante, directrice d’Ehpad… Son implication depuis toujours a été sans faille dans le département de l’Aveyron. Elle s’est confiée à Daniel Escoulen, au travers de pages qui nous font voyager dans la région aussi de Chicago à Bucarest ou de Dakar à Istanbul. Samedi 18 novembre, de 14 heures à 17 heures, Monique Fievet présentera le livre de contes qu’elle a écrit "11 contes à rire et à pleurer" et dont le bénéfice des ventes ira à l’association Mama africa qu’elle a créée.