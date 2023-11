Salles-Curan. 0" a doté d’ordinateurs les collégiens de 5e

Non, ce n’était pas le père Noël des enfants sages qui passait au collège privé des Monts et Lacs, lundi après-midi. C’était le président du département Arnaud Viala, qui, entouré de ses collaborateurs, apportait 40 ordinateurs individuels aux élèves des classes de 5e afin "que chacun puisse bénéficier d’un enseignement de qualité dans le but de préparer au mieux sa réussite scolaire mais aussi professionnelle et personnelle ". Grâce à cet outil, l’élève pourra travailler en communication avec ses professeurs car onze ordinateurs leur sont destinés. Chaque appareil, dans sa housse de protection estampillée au logo de l’Aveyron, est confié pour trois ans au collégien qui devra en prendre soin jusqu’au brevet des collèges. Après le brevet, il en sera pleinement propriétaire. Arnaud Viala expliquait que c’est grâce au dispositif "Mon collège 12.0" mis en place entre le Département et l’Éducation nationale que cette opération a pu être réalisée. Ainsi, près de 3 000 ordinateurs seront distribués, cette année dans les 42 collèges publics et privés du département. il ajoutait que pour éviter les recherches inutiles et les pertes de temps, chaque appareil est équipé d’un "pare-feu" qui interdit l’accès à certains sites web et anticipe les menaces virales.

Magali Bessaou, vice-présidente du conseil départemental, insistait sur la chance qui s’offre aux classes de 5e car chacun de ces outils numériques contient pléthore d’informations et est prêt à l’emploi avec des logiciels conçus pour l’élève.

La directrice, Annie Cayrel, remerciait les représentants du département pour cette belle initiative et invitait les 40 élèves à lui faire écho, ce qu’ils firent dans un respectueux brouhaha de satisfaction.