Decazeville. Impression multisupports et sur mesure pour Philippe Lebon

Le Livinhacois Philippe Lebon a développé son entreprise depuis son domicile, au sein du village, appelée Via’Digita. Disposant de compétences multiples, il propose des impressions multisupports avec du matériel performant.

Cet artisan-commerçant imprime ou brode vos tissus et vêtements tels que les tee-shirts, sweets, casquettes pour les entreprises tout comme pour les clubs sportifs.

Il réalise aussi du marquage sur objet à l’aide d’une imprimante UV Led ainsi que de la gravure mécanique assistée par ordinateur (médailles, plaques diverses et variées dont celles pour les boîtes aux lettres, bas-reliefs, etc.), sur tous types de matériaux, bois, plastiques, acier, verre. Des tas d’objets sont personnalisables.

Récemment, le Livinhacois propose également du marquage et la gravure au laser.

En associant l’imprimante 3 D et l’impression UV Led, il peut confectionner et modéliser des produits aux formes particulières. Enfin, Via’Digita fait du développement photos, de l’identité au format 13 X 18 ; imprime des photos et documents à l’aide d’une machine très performante jusqu’au format A2 ; propose le coaching et le dépannage informatique, l’assistance et la formation aux nouvelles technologies. Bien qu’il travaille sur toute la France, Philippe Lebon s’adresse aussi aux particuliers sur la vallée du Lot, le Bassin et plus loin.

Contact 07 66 69 97 33 ; ou par mail contact@viadigita.fr