Baraqueville. Laëtitia Trébosc, l’esthétique est son domaine

Laëtitia Trébosc, 27 ans, a souhaité créer son entreprise. Si depuis 4 ans, elle a dû déménager à Salmiech pour des raisons familiales, son attachement à son village natal a eu raison de son retour sur le point culminant du Ségala, tout au moins pour y travailler.

Son domaine, c’est l’onglerie et l’esthétique. Pour être précis, son champ d’action porte sur les épilations, la manucure combinée, les vernis semi-permanents, le renforcement, le gainage, la dépose et le nail art. Nouvellement installée, Laëtitia n’est pas pour autant novice dans le métier, puisqu’elle est diplômée en esthétique et en socio-esthétique et qu’elle se forme depuis 3 ans dans l’onglerie. Particulièrement attachée à l’hygiène et à la sécurité de ses prestations, elle dit "mettre un point d’honneur sur le fait que tout mon matériel est soit jetable, changé à chaque cliente, soit nettoyé et stérilisé entre chaque cliente".

Noël approchant, il peut être utile de préciser que Laëtitia propose aussi l’achat de bons qui serviront de cadeaux à des proches. L’entreprise, qu’elle a nommée Essentielle, se trouve dans les locaux de Marion Bouloc, chiropracteur qui lui a cédé une partie de l’espace précédemment occupé par les kinésithérapeutes au 666, de la rue du Puech.

Prendre obligatoirement rendez-vous au 06 27 56 30 24 du lundi au vendredi.