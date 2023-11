Canet-de-Salars. Le diplôme national du brevet remis aux anciens collégiens

Ils sont revenus au collège samedi matin à 9 heures, les anciens élèves de 3e, accompagnés de leurs parents, pour recevoir officiellement le diplôme attestant de leur bonne scolarité l’année passée. Ils ont retrouvé leurs anciens professeurs et Mme Cayrel, la directrice, qui les a remerciés pour leur investissement pendant quatre années d’études au sein de l’établissement.

Les 22 anciens du collège des Monts et Lacs ont donc en main la preuve de leur assiduité et de leur réussite : le DNB diplôme national du brevet et le CFG certificat de formation générale.

Ils sont désormais dispersés dans différents lycées, à Rodez, à Millau, à Saint-Affrique ou ailleurs.

Ils ont reçu les félicitations et les encouragements pour les années à venir de la part du maire Maurice Combettes heureux de leur remettre le précieux bristol, et de toute l’équipe enseignante.