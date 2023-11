Estaing. Téléthon : des animations tous azimuts

Le groupe de bénévoles du Téléthon a peaufiné un programme varié pour proposer diverses animations pour l’édition 2023 sur le territoire d’Estaing. L’union des six communes fait la force de cette équipe qui, chaque année, se mobilise et récolte des fonds en faveur de l’AFM-Téléthon.

Cette année, les animations s’étaleront sur plusieurs semaines. Après Villecomtal le 4 novembre pour l’opération baptême en side-car, ce sera Coubisou qui, dimanche 19 novembre à 14 h 30 à la salle des fêtes de Coubisou, propose un après-midi théâtre avec La Pastourelle de Rodez et la comédie d’Adrien Vézinet "Vistalhas". Participation 6 € et pot de l’amitié offert par la municipalité. Vente de pâtisseries et gâteaux maison.

Dimanche 26 novembre à Estaing, départ à 14 h du foirail pour une randonnée de deux heures environ. Participation 5 €. À partir de 15 h, rendez-vous au centre de secours pour diverses animations : tirage au sort des dessins réalisés par les élèves des écoles du secteur qui seront imprimés dans le calendrier des pompiers 2025, rallye photos dans le village, visite de la caserne… Participation 2 €. Vente de crêpes, boissons et vin chaud, 2 €. Ouvert à tous. Samedi 2 décembre à Estaing, repas cantonal à partir de 20 h à la salle d’animation. Participation : 16 € (adulte) et 10 € (enfant).

Cette soirée sera animée par les amis musiciens du Téléthon.

Dimanche 3 décembre au Nayrac, à 14 h 30 à l’espace multiculturel, spectacle pour enfants "La pêche aux sons". 6 €, dont 1 € reversé au Téléthon, gratuit pour les moins de 3 ans. Uniquement sur réservation au 07 85 92 33 46. Venue du père Noël et goûter offert par l’APE. Vendredi 8 décembre, à 20 heures à la salle des fêtes de Sébrazac, spectacle folklorique avec L’Étoile de Sébrazac ; théâtre avec la troupe Lous Rascalous de Villecomtal qui présentera "Les zemes" et "Una auto plan gagnada".

Participation 6 €. Pot de l’amitié.

Samedi 16 décembre à Campuac, à 8 h 45 au départ de Cômes (2 km de Campuac), randonnée de 3 heures environ (prévoir 2 sacs-poubelle par personne pour la traversée des ruisseaux).

Participation 5 €. À partir de 11 h 30, repas en self-service, sur place ou à emporter. À 14 heures, tirage de la tombola.

Des urnes sont installées dans les mairies et les commerces de proximité. Les vignerons de la cave d’Estaing reconduiront leur opération "Téléthon" sur les bouteilles de vin AOC vendues durant le mois de décembre. Chaque année, le territoire d’Estaing est généreux. Sans aucun doute, l’année 2023 le sera aussi !