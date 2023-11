À Rignac, le moulin Calvet s’engage sur son territoire

Labélisation agri-éthique, CRC et Iso 22 000. Le moulin Calvet, une meunerie reconnue sur son territoire, à Rignac, revendique ses valeurs auprès de ses clients et des consommateurs. Une production en circuit court, issue d’une culture raisonnée, qui défend l’emploi local.

Le moulin Calvet, basé à Rignac, est une meunerie reconnue sur le marché. Achat du blé, transformation en farine, vente de farines signatures aux artisans boulangers pour leur assurer une démarcation commerciale… Avec 500 clients qu’elle accompagne au quotidien, l’affaire familiale en est aujourd’hui à sa septième génération. Elle fêtera d’ailleurs ses 200 ans d’exploitation en 2025. Récemment, l’entreprise indépendante, en perpétuelle évolution, revendique ses valeurs à travers de multiples labélisations.

Un partenariat gagnant-gagnant

Depuis décembre 2022, le moulin Calvet est labellisé agri-éthique. Cette certification, qui existe depuis 10 ans, comprend 53 filières alimentaires labellisées. Au total, 1 000 artisans boulangers ont adopté cette pratique dans l’Hexagone. Ce premier label de commerce équitable français en circuit-court défend l’emploi local. Agriculteurs, meuniers et artisans boulangers : chaque acteur s’engage. L’agriculteur promet de produire un blé respectueux de l’environnement. Les prix sont, quant à eux, bloqués sur une durée de trois ans. Un moyen d’assurer un partage équitable et de lutter contre la spéculation du marché. "Chaque acteur doit prendre sa part du gâteau", réclame Richard Schultz, directeur commercial au moulin Calvet.

Quand Julien Calvet, le gérant, et son équipe se sont intéressés à cette certification, elle n’existait pas dans le Sud-Ouest. "Ça correspondait bien à notre ADN. Ce projet filière nous tient désormais vraiment à cœur. C’est quelque chose que l’on veut cultiver sur le long terme", partage Richard Schultz. En partenariat avec la RAGT qui gère la culture du blé auprès des agriculteurs, le premier contrat a été signé cet été. Aujourd’hui, le moulin Calvet partage cet état d’esprit avec déjà 36 de ses clients artisans boulangers. Et a pour l’instant une vingtaine de demandes à traiter.

La première réunion filière s’est tenue récemment à Cassagnes-Bégonhès en présence d’agriculteurs, de la RAGT, du moulin Calvet et d’artisans-boulangers. Un événement qui a réuni une cinquantaine de personnes. "On est dans le même bateau, le débat était intéressant", révèle Richard Schultz. Une rencontre qui a permis aux acteurs d’apprendre à se connaître, de créer des liens et de tenir compte des préoccupations et des enjeux des uns et des autres. Cette réunion devrait se tenir tous les ans.

Des produits de qualité

Le moulin Calvet finalise son adhésion à la filière blés CRC. Une labélisation qui assure aux consommateurs l’accès à un blé issu d’une culture raisonnée, avec une utilisation d’intrants, d’engrais et de produits phytosanitaires limitée… À la fin de l’année, le moulin Calvet sera certifié Iso 22 000. Une labélisation qui assure, quant à elle, la sécurité des denrées alimentaires et la satisfaction clients.

Au fil des mois de l’année 2023, le moulin Calvet revendique donc ses valeurs et affiche la qualité de ses produits à travers diverses labélisations. "Ces normes et leurs exigences nous font avancer et nous font grandir dans notre métier. De plus, ça inspire confiance aux consommateurs, c’est un signe officiel de qualité", conclut le directeur commercial.

Formation, recherche : le moulin est plus qu’un meunier

"En dix ans, notre offre de services s’est enrichie et structurée", annonce Richard Schultz, directeur commercial. Désormais, le moulin Calvet est bien plus qu’un meunier. "Partisan de votre réussite", la structure essaie d’amener des outils aux artisans-boulangers pour dynamiser leur commerce.

Aide à l’installation, conseils techniques, appui marketing opérationnel, stratégique et digital offrant un support aux artisans pour communiquer avec les consommateurs, merchandising, animations… L’entreprise analyse, par exemple, la concurrence de ses clients et les accompagne dans le choix de leur prix. Et propose d’assurer la pérennité de la filière grâce à sa filiale MDB transaction. Aide aux mandats de vente, mise de l’affaire en ligne, recherche d’un acheteur, obtention du financement bancaire… La structure accompagne les artisans-boulangers dans l’achat et la vente de leur commerce. "On veut amener une valeur ajoutée aux clients, donc on s’inscrit au-delà de la fourniture de farine. C’est une stratégie d’entreprise."

Une soixantaine de professionnels formés en 2023

Par ailleurs, le moulin Calvet est agréé organisme de formation depuis 2022. Avec deux formateurs boulangers et un fournil d’essai au moulin, la structure a formé une soixantaine de professionnels en 2023.

Dernier volet : le moulin Calvet s’investit dans la recherche et le développement. Le marché artisan connaît actuellement un déficit important de main-d’œuvre. Le destin des meuniers étant lié à celui des artisans-boulangers, l’entreprise aveyronnaise a conçu un pétrin intuitif et intelligent en modélisant le savoir-faire des artisans : IIXGO. Un outil qui donne accès à la fabrication de pain sans nécessiter des compétences spécifiques. Après cinq ans de travail acharné, le moulin Calvet a enfin obtenu le brevet d’innovation. Une création inédite dans le monde de la boulangerie. "On est tellement content que le projet soit abouti, on a de gros espoirs. On espère que cela va amener une plus-value au métier", confie Richard Schultz. Lancé au salon Pedrero en octobre, IIXGO sera présenté aux artisans-boulangers en janvier au salon Smahrt.

millions d’euros d’investissement au cours des dix dernières années pour accroître la production de l’entreprise et moderniser les machines. C’est également le chiffre d’affaires annuel que le moulin Calvet devrait faire dans 2-3 ans.

En dates 1996, modernisation de la station de mélange de farine.

2002, outil neuf de mouture qui permet une production de 60 tonnes de farine par jour.

2009, ajout de 5 silos de blé.

2010, mise en place d’une ligne d’ensachage avec palettiseur.

2016, agrandissement du magasin (lieu de préparation des commandes) et du quai de chargement, augmentation de la capacité de mouture de 60 à 90 tonnes par jour.

2018, construction d’une nouvelle station de mélange de farine 100 % autonome.

2022, ajout de silos de farine.

Septembre 2023, construction d’une nouvelle station de stockage : 30 silos de blé avec nettoyage par trieur optique et ventilation à froid (soit aucun recours aux insecticides de stockage) pour un stockage de 30 000 quintaux actuellement disponible.

Janvier 2025, nouvelle ligne de mouture.

Juin 2025, nouvelle ligne d’ensachage avec palettiseur pour davantage de performances.

Le moulin Calvet, fort de ses 200 ans d’exploitation, a bien changé. Et notamment depuis la reprise par Jean-Marc Calvet, il y a 40 ans et son fils Julien en 2000. À l’époque, l’entreprise et ses 2-3 salariés, opéraient presque exclusivement en Aveyron. Durant la vingtaine d’année qui a suivi, elle a racheté sept moulins familiaux locaux en Aveyron, dans le Gers et en Corrèze. Des entreprises indépendantes sans repreneurs qui ont permis d’accroître la croissance externe du moulin. Désormais, la structure emploie entre 35 et 40 salariés. Occitanie, Nouvelle-Aquitaine et Paca, avec 70 % de ventes en Occitanie. Elle est présente depuis cinq mois dans la région bordelaise également. Entre 2000 et 2023, le volume de farine vendu par le moulin Calvet a été multiplié par quatre.

Des travaux sont en cours. En 2025, une nouvelle ligne de mouture ainsi qu’une nouvelle ligne d’ensachage avec palettiseur verront le jour. Des améliorations continues qui font la force de l’entreprise auprès de leurs clients et des consommateurs.