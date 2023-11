Montrozier. Un bel avenir pour Gages Trail Running

Récemment, l’association Gages Trail Running (GTR) inaugurait ses nouveaux maillots ! De superbes maillots jaunes et noirs personnalisés représentant la forêt des Palanges et la cazelle pointue que l’on peut retrouver en haut du village de Gages. Ils font déjà la fierté de ce groupe de coureurs qui a pu les porter pour la première fois sur le festival des Templiers le week-end du 21 et 22 octobre à Millau.

Cette soirée fut l’occasion de remercier les partenaires et notamment Fabien Lafon, artisan électricien basé à Gages qui en plus d’être sponsor du club est un coureur assidu et performant qui a superbement représenté le GTR sur le Grand Trail des Templiers.

Un merci aussi à la mairie de Montrozier qui a soutenu ce projet d’équipement et qui était représentée par Bernard Arette.

Le président, Sylvain Boissonnade, a pu reprendre les activités proposées par cette jeune association. Ouverts à tous les niveaux, des entraînements hebdomadaires sont proposés les mardis et mercredis soir ainsi que des sorties plus longues les week-ends. Des sorties "runnings gastronomiques" seront bientôt mises en place pour profiter de la beauté des villages aveyronnais et des belles tables locales. De nombreuses inscriptions sur les courses organisées par les clubs voisins sont prévues pour profiter de moments festifs et représenter au mieux le village de Gages.

En reprenant l’ancienne association Jog’in Gages en sommeil depuis plusieurs années, le GTR hérite d’un passé glorieux, avec l’organisation de l’Enfer des Palanges. Cette course hivernale regroupait un très grand nombre de coureurs qui venaient affronter les Palanges de nuit, armés de leur frontale. La réflexion pour la faire renaître autour du trail en 2025 est lancée.

Cette soirée était aussi l’occasion de souhaiter la bienvenue aux nouveaux adhérents de cette jeune association qui compte déjà plus d’une trentaine d’adhérents en seulement six mois d’existence.

Le goût de l’effort et le partage font l’ADN de cette asso ! On peut suivre son actualité sur sa page Facebook "Gages Trail Running" et demander des renseignements directement sur sa messagerie. Organisation : cette soirée était organisée par le bureau de l’association GTR qui est composé de Sylvain Boissonnade à la présidence, Olivier Fournier à la trésorerie et Florian Cuminal au secrétariat.