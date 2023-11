Rugby : Lévézou Ségala - Millau, le grand écart

Millau et Lévézou Ségala sont les deux seules équipes aveyronnaises de Fédérale à partager la même poule cette saison. Et ce duel, prévu samedi 18 novembre à 18 h 30 au stade d’honneur de La Primaube, sera surtout celui des opposés : un Som (2e) lancé vers la Fédérale 1 et un LSA, lanterne rouge, en quête de son premier succès.

LSA pour tenter (encore) le coup

Alors qu’ils sont toujours à la recherche de leur première victoire de la saison, les Ségalis, lanterne rouge, rêvent de l’obtenir chez eux, qui plus est lors de la seule opposition 100 % aveyronnaise de la saison. "Les joueurs attendent ce match avec impatience. Tout le monde veut jouer", précise Frédéric Gil, l’un des entraîneurs de LSA. Un technicien qui, avec l’aide de François Giovanni et du staff, a tout mis en œuvre pour préparer au mieux la rencontre.

Et même si le match a été avancé à samedi, l’encadrement n’a pas modifié son planning habituel. "Nous avons préféré rester sur notre rythme et ne pas faire sauter l’entraînement du vendredi soir", ajoute Gil. Un entraînement toutefois plus léger que d’habitude et sans contact pour ne pas remplir encore un peu plus l’infirmerie (une quinzaine de joueurs environ sur l’ensemble du groupe équipe I et II).

Une compo décidée tard dans la soirée, vendredi soir

C’est d’ailleurs à l’issue de cette séance que le duo Gil-Giovannini a validé le groupe qui affrontera Millau ce samedi. Ce qui explique que le groupe ci-contre n’est qu’une composition probable du XV ségali. Tout en sachant que les 22 sélectionnés devraient être les mêmes que ceux ayant fait le déplacement à Leucate dimanche, à l’exception de Maxime Rey, blessé. "Le groupe nous avait donné satisfaction, nous allons nous appuyer dessus pour former l’ossature qui va affronter Millau, une belle équipe qui vise clairement la montée." Et le Som est d’ailleurs bien lancé avec son actuelle deuxième place, à égalité de points avec Palavas. Mais de quoi inquiéter les Lsanais, qui veulent prendre le temps d’apprendre.

"De toute manière, comme je l’ai déjà dit, nous ne prêtons pas attention aux résultats jusqu’à Noël, mais uniquement à la manière. Les gars ont toujours su s’impliquer à fond face aux gros morceaux. Ils se mettent une grosse pression et sont forcément plus concentrés. Et heureusement, car face à de grosses équipes, si on ne reste pas concentrés, on peut rapidement prendre l’eau", prévient Frédéric Gil. Cette pression et cette motivation seront-elles suffisantes pour permettre à LSA, qui vient d’enchaîner sept défaites en autant de rencontres, de réussir à ouvrir son compteur de succès ? Réponse sur la pelouse, ce samedi.

Le XV de départ de Millau et la composition probable de LSA, pour le duel comptant pour la 8e journée de Fédérale 2.

Millau en quête de confirmation

Dauphin de la poule, à égalité de points avec Palavas, Millau se sait attendu sur la pelouse de La Primaube à l’occasion de cette première fête de la saison du rugby aveyronnais, avant le match retour prévu le 24 mars. Surfant sur une bonne dynamique à l’extérieur, avec trois victoires au compteur et une défaite sur la plus petite des marges à Leucate (13-12, le 22 octobre), l’objectif des Millavois est clair : continuer sur leur lancée.

Après la victoire arrachée sur le fil grâce à un drop d’Escalais dimanche (31-30 contre Torreilles), les protégés de Baptiste Majorel et Sébastien Petit se sont préparés pour leur cinquième déplacement. Et s’ils veulent tenir la cadence face aux deux autres cadors de la poule, Castanet et Palavas, les Sud-Aveyronnais devront ramener des points de ce court voyage. D’autant que Palavas aura rendez-vous au Parc des sports pour la journée suivante, le 3 décembre.

Escalais de retour dans le XV de départ

Millau devra aussi faire valoir son classement face à une formation ségalie qui n’a toujours pas gagné de rencontre, et qui rêve de s’offrir son adversaire aveyronnais en guise de première. Les rouge et jaune comptent mettre rapidement leur jeu en place et être solides sur les phases de collision et de rucks. La défense et la discipline seront aussi des facteurs clés de la partie, de même que le réalisme. Ce dont ils ont habitué leur public depuis le début de ce nouvel exercice.

Pour ce déplacement, Baptiste Majorel insiste sur l’importance du groupe. Un groupe de 30 joueurs, dont beaucoup de jeunes issus de la formation locale, et au sein duquel chacun sait ce qu’il a à faire et apporte sa pierre à l’édifice. Ce qui permet à l’équipe, malgré les blessures et les absences, d’être toujours compétitive.

Après son retour de blessure flamboyant le week-end dernier, Escalais retrouve le XV de départ et l’ouverture. Tandis que le capitaine Perraux glisse en N° 15. Et à l’occasion de ce duel aveyronnais, on notera la présence dans le groupe du troisième ligne Léo-Paul Fournier, qui a rejoint les rangs millavois à l’intersaison et qui retrouvera ses anciens coéquipiers de LSA ce samedi.