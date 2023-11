Football : malgré une domination stérile, les Ruthénoises sorties d'entrée en Coupe de France par Nice

Face à Nice, le dimanche 19 novembre, Rodez a réalisé un match intéressant dans le jeu, mais a pêché dans la zone de vérité, avant de se faire sortir de l’épreuve, dès son entrée en lice, aux tirs au but. Cruel, mais symptomatique.

Têtes basses. Larmes aux yeux. Les attitudes ruthénoises au moment de rejoindre les vestiaires ne trompent pas. Le Rodez Aveyron football est conscient d’avoir manqué le coche, dimanche, du premier tour fédéral de la Coupe de France. À tel point qu’à peine entré en lice, il n’est déjà plus dans le tableau… Il y a de quoi être frustré. Pour cause, jamais les sang or n’auront été mis en danger par Nice au cours des 90 minutes de jeu. L’ancienne gardienne du Gym, Pauline Moitrel, aujourd’hui sur le Piton, n’a quasiment rien eu à faire. Pourtant, ce sont bien les Maralpines qui goûteront au deuxième tour fédéral le 10 décembre. Les Aveyronnaises ayant fini par payer leur domination stérile dans la fatidique séance de tirs au but… Dix joueuses prennent leur responsabilité, cinq de part et d’autre, un seul échec, celui de la revenante d’une rupture de ligament croisé d’un genou, Fiona Bogi : les Rafettes sont éliminées !

"La deuxième mi-temps est presque une attaque-défense"

Les joueuses de Franck Plenecassagne ont, pourtant, très vite confisqué le ballon à leurs adversaires. Comme pour signifier qu’elles voulaient enfin lancer leur saison, qui patine vraiment en championnat pour le moment (huitièmes avec seulement un succès en sept rencontres), en produisant un jeu attrayant en 4-4-2, basé sur des récupérations très hautes sur le pré. Oui, mais voilà, quand rien ne va… Rien ne va ! "On a le ballon, on a les occasions, la deuxième mi-temps est presque une attaque-défense, mais à l’arrivée, on ne marque pas. On doit être à dix occasions d’un côté et zéro de l’autre… C’est un scénario qui, malheureusement, se répète", regrette l’entraîneur rouergat.

C’est d’abord dans la dernière passe que le Raf a montré ses lacunes, dimanche. Les centres et autres ballons en profondeur n’ont que très rarement trouvé preneur dans la surface de réparation, laissant tout le loisir à la gardienne niçoise de se saisir du ballon sans trop de difficulté.

Et malheureusement pour les Ruthénoises, lorsque les passes ont fini par atterrir dans la bonne zone, grâce, notamment, à l’entrée très intéressante et impactante de la jeune Ninon Barnoin à la 66e, ce sont les tirs qui ont péché… À l’image de l’énorme raté de Samia Fikri, seule dans la surface, après avoir été magnifiquement trouvée par Barnoin justement (70e), ou encore des deux parades de grande classe de la visiteuse Maureen Saint-Léger (88e et 90e +2).

Des situations qui ont permis à l’OGCN de rester dans le match et d’aller arracher sa qualification aux tirs au but… Aussi frustrant et décourageant que cela puisse être pour Rodez, il va vite falloir se remettre la tête à l’endroit pour ne pas connaître à nouveau la défaite en championnat le dimanche 26 novembre (14 h 30), face aux voisines albigeoises !